GC23: Opening Night Live Show zur gamescom heute ab 19 Uhr

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die gamescom, die diese Woche wieder vor Ort in Köln stattfindet, startet heute Abend mit der Eröffnungsshow Opening Night Live. Die circa zweistündige Live-Show, die wie in den Vorjahren von Moderator Geoff Keighley präsentiert wird, könnt ihr auf YouTube, Twitch, Twitter sowie der offiziellen gamescom-Website mitverfolgen. Zur Einstimmung startet bereits um 18:30 Uhr eine Pre-Show. GamersGlobal wird die Messe dieses Jahr auch vor Ort begleiten und euch über die wichtigsten Neuigkeiten und Ankündigungen auf dem Laufenden halten.

Keighley hat im Vorfeld bereits angekündigt, dass es weniger Ankündigungen brandneuer Projekte, sondern mehr "Updates zu einigen der größten Spiele geben [wird], die im Laufe des nächsten Jahres erscheinen" und einen kurzen "Hype-Trailer" veröffentlicht. Zu den vertretenen Spieletiteln zählen unter anderem Alan Wake 2, Assassin’s Creed Mirage, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Mortal Kombat 1, Call of Duty - Modern Warfare 3, Lords of the Fallen, Sonic Superstars, Black Myth Wukong, Crimson Desert und Zenless Zone Zero.