Starfield-Gerücht: PS5-Konsolen werden gegen Xbox-Series-Konsolen eingetauscht

PC Xbox X

Bekanntermaßen wird das am 6. September erscheinende Sci-Fi-Rollenspiel Starfield nur für Xbox Series und PC erscheinen. Der Twitter-User und offensichtliche Xbox-Fan New Legal berichtet in einem Tweet über das massive Eintauschen von Playstation-Konsolen gegen Xbox-Konsolen, um Starfield spielen zu können. Die Information stammt angeblich von einem nicht genauer genannten GameStop-Manager. Da keinerlei Beweise erbracht werden, muss der Wahrheitsgehalt des Tweets angezweifelt werden.

Starfield ist das lang erwartete Rollenspiel von Bethesda, die sich mit The Elder Scrolls und Fallout Spielen einen großen Namen machen konnten. Diesmal wird statt Fantasy beziehungsweise Endzeit der Weltraum zum großen Spielplatz für Entdecker und Abenteurer.