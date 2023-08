GC23: Die Nominierungen für den gamescom Award 2023 stehen fest

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen der diesjährigen gamescom wird, wie auch schon in den vorangegangenen Jahren, der gamescom Award verliehen. In 16 Kategorien haben auf der Messe präsentierte "neue Spiele und weitere Highlights" die Chance, einen Preis zu gewinnen. Zu den neuen Spielen zählen dabei offenbar auch bereits erschienene wie The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom und das bereits länger im Early Access befindliche Dwarf Fortress.

Eine Vorauswahl aus allen eingereichten Spielen übernimmt eine Jury, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern des nationalen und internationalen Spielejournalismus, USK-Mitarbeitern und Influencerinnen zusammensetzt. Über die meisten Preisträgerinnen und Preisträger bestimmt eine Kombination aus Jury-Entscheid und Publikumsabstimmung. Die Bekanntgabe erfolgt am Freitag, dem 25. August, im gamescom Studio-Livestream von IGN.

Die mit sieben Nominierungen mit Abstand meisten hat Armored Core 6 – Fires of Rubicon (GG-Preview) erhalten, gefolgt von The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom (im GG-Test+) mit vier und den Indie-Titeln Paper Trail , Reka, Sand Land und The Wandering Village mit jeweils drei.

Im Folgenden findet ihr die Liste mit allen Nominierten:

Noch ohne Nominierungen sind die Kategorien Best Trailer / Announcement Trailer, Best of Show Floor für den überzeugendsten Messeauftritt, Gamescom Green Studio of the Year für besonderen Einsatz für nachhaltige Werte und der Heart of Gaming Award. Für diesen Sonderpreis der Jury kommen alle Highlights der gamescom in Frage.