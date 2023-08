Necesse: Neuer Patch bringt u.a. Endgame-Content

PC

Der neueste Patch für das Open-World-Sandbox-Colony-Action-Adventure Necesse von Entwickler Fair Games und Publisher Hooded Horse bringt eine erste Welle an Endgame-Content, neue NPC-Party-Optionen und überarbeitet Mana und magische Items. Den neuen Gameplay-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Der neue Patch beinhaltet erste Endgame-Inhalte. So müsst ihr einen mächtigen Zauberer besiegen um euch Tafeln zu sichern, mit denen ihr Altäre baut um Zugriff auf neue Missionstypen und Biome zu erhalten. Jedes neue Gebiet bietet neue Bosse, Waffen und Ausrüstung. Mehr Inhalte sollen folgen, einschließlich einer neuen Zonen-Mechanik.

Also Solo-Abenteurer, alternativ spielt ihr Necesse mit einer Gruppe Freunde oder hunderten anderer Spieler auf einem dedizierten Server, könnt ihr Siedler in eure Party einladen. Eure Gefährten benötigen Nahrung und können Tränke benutzen. Wie im Multiplayer skalieren die Gegner und Bosse. Je mehr NPC-Gefährten ihr dabei habt, desto stärker werden also auch eure Widersacher. Außerdem gibt es im Spiel verteilt zehn neue Tracks.

Die magischen Waffen wurden neu gebalanced und verbrauchen jetzt Mana. Neue Gegenstände und Tränke verhelfen euch wiederum zu Mana.

Die weiteren beworgebenen Feature des Updates beinhalten:

einen neuen Bergabeiter-Siedler der auf Bergbau-Trips gehen kann und es euch leichter macht, an wertvolle Erze zu kommen

ein Kartopgraphen-Tisch um Karten mit anderen Spielern zu teilen

eine bessere Insel-Generation, die natürlicher sein soll

neue Buffs für Siedler durch Nahrung

noch mehr Balancing und QoL-Tweaks

Am besten schaut ihr in die umfassenden Patchnotes. Necesse ist im Rahmen von Steam Early Access für 9,99 Euro erhältlich.