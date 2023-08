PM: Cult of the Lamb & Don’t Starve Together bilden zusammen eine unheilige Gemeinschaft! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Cult of the Lamb & Don’t Starve Together bilden zusammen eine unheilige Gemeinschaft!

Um den ersten Jahrestag von Cult of the Lamb gebührend zu feiern, haben sich der anthropomorphe Kult von Massive Monster und das wohlgenährte Team von Klei Entertainment unter den Augen der Bestie für ein blasphemisches neues Crossover-Event mit Don’t Starve Together zusammengeschlossen – das bereits heute beginnt!

Cult of the Lamb hat den brandneuen Spielmodus Penitence ins Leben gerufen, in dem das Lamm zusammen mit seinen Anhängern essen und schlafen muss, um zu überleben. Klingt gar nicht so kompliziert. Eine einzigartige Form von Webber-Anhängern hat sich jedoch von den Einschränkungen der Sterblichkeit befreit und wird niemals verhungern! Diese gilt es nun clever einzusetzen.

Neue Dekorationen für euren Kult, die direkt aus der Welt von Don’t Starve Together stammen, werden dabei helfen, sich von den lästigen Magenschmerzen abzulenken, die der Ausbau des eigenen Kults so mit sich bringt.

Don’t Starve Together profitiert ebenfalls vom ersten Geburtstag des Lammes- mit einem neuen „Cult of the Lamb“-Kronenschmuck, der in der Oase gefunden werden kann. Die Krone kann als Tribut an den Ameisenlöwen übergeben werden, der Spieler*innen dafür mit Blaupausen zum Herstellen einer Tabernakel-Basisdekoration, eines geschwindigkeitssteigernden Ziegelfußbodens und eines schicken neuen Goldfußbodens belohnen wird.

Ein zeitlich begrenzter Login-Bonus gewährt Spieler*innen außerdem einen kostenlosen Gegenstand und Haustier-Skins, um das Lamm und seine Ausrüstung in ihre nächste Welt zu bringen.

Beide Spiele sind derzeit auf gleich mehreren Plattformen im Angebot und zusammen mit diesen kostenlosen Crossover-Updates ist es die perfekte Zeit, um den Kult mit frischer Nahrung zu versorgen.