Super-Mario-Synchronsprecher Charles Martinet vertont Mario nicht mehr

Synchronsprecher Charles Martinet lieh Nintendos quirligen Klempner Mario seit den späten 1990er Jahren in Super Mario 64 seine Stimme. Heute gab Nintendo of America auf seinem X-Kanal bekannt, dass Martinet in der neu geschaffenen Rolle eines Mario-Botschafters "um die Welt reisen wird, um interaktiv die Freude an Mario mit allen zu teilen". Im Zuge dieser, nun hauptsächlich repräsentativen, Aufgabe, werde der Synchronsprecher keine weiteren Mario-Titel mehr vertonen.

Nach Martinets Reaktion auf X scheint er sich auf die kommenden Aufgaben zu freuen, mit dem Hashtag #woohoo versehen schrieb er: "Mein neues Abenteuer beginnt!". Wer Mario seine in zukünftigen Titeln seine Stimme leihen wird, gab Nintendo jedoch nicht bekannt.