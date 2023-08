PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der auf Neuauflagen spezialisierte Entwickler Nightdive Studios hat in diesem Jahr nicht nur das Remaster von Quake 2 veröffentlicht, sondern auch nach langer Entwicklungszeit das Remake von System Shock (in der Stunde der Kritiker) fertiggestellt.

Auf Twitter (beziehungsweise X) veranlasste das Cliff Bleszinski, Veteran von Epic Games, zu den Worten "Quake hier kriegt Remaster und derweil wundere ich mich, was mit Unreal ist", illustriert mit einem verwirrt umherblickenden John Travolta aus Pulp Fiction. Diese Vorlage ließ sich Nightdive-Gründer Stephen Kick nicht entgehen und signalisierte in seiner Antwort auf den Tweet das Interesse des Teams an Unreal in Richtung Epic-Chef Tim Sweeney: "Wir wären geehrt, uns um Unreal kümmern zu dürfen, du hast gesehen, was wir mit Doom und Quake getan haben. Es wäre in guten Händen bei Nightdive Studio." Das ist erstmal nur Getrommel in Social Media, dort bekunden aber viele Kommentare das Interesse an einem Unreal-Remaster. Ob Epic Games und Nightdive Studios dafür zusammenfinden, bleibt abzuwarten.