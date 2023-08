GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 33/2023 und Ausblick auf KW 34/2023

Switch

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 33: Rückblick von Montag, 14. August, bis Sonntag, 20. August 2023

Spiele-Checks

Trepang 2 (zum Spiele-Check)

Die wüste Ballerei bei Trepang 2 war SupArai viel zu platt, in seinem Spiele-Check offenbarte er sogar, dass sie ihm schon kurz nach dem Beginn keinerlei Spaß mehr machte. Das Urteil klingt da sogar noch diplomatisch: "Hochgeschwindigkeits-Egoshooter ohne Schnörkel - im Guten, wie im Schlechten."



Das Jump-and-Run Disney Illusion Island kam bei mrkhfloppy schon besser an, auch wenn er es nicht für rundum gelungen hielt: "Kompetenter Disney-Plattformer mit Luft nach oben".

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet.

User-Artikel

Callahan's Crosstime Saloon (zum User-Artikel)

Ob Jürgen seine Freizeit gerne in Bars verbringt, wissen wir zwar nicht, für die mittlerweile zehnte Folge seiner "Spiele von Legend Entertainment"-Reihe verbrachte er allerdings eine signifikante Zeit in Callahan's Bar. Der Abschluß-Satz ist übrigens ausschließlich an Erwachsene gerichtet oder bezieht sich bei Minderjährigen auf alkoholfreie Getränke: "Kommt doch auch vorbei und trinkt was."

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Indie Live Expo 2023 – 10 ausgewählte Titel aus dem Stream

Wieder einmal hat sich Labrador Nelson eine Online-Veranstaltung angesehen und daraus eine Galerie für euch erstellt. Diesmal hat er aus den nahezu 300 bereits kuratierten Titeln seine 10 Spiele herausgesucht, die er für am interessantesten fand.



Die nächste Konsolenspiel-Galerie von Nischenliebhaber, liebevoll zusammengestellt aus seinen 40 Lieblingsstiteln aus seiner Jugend, erschien am Freitag widmete sich dem Nintendo-Handheld Game Boy Color.

Ausblick auf KW 34

Die Spiele-Check-Kristallkugel sag diesmal unmissverständlich, dass es einen Check von Stellaris: Galactic Paragons von Vampiro geben wird. Das ist doch einmal eine klare Aussage.



Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!