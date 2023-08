Sonntagsfrage: Besucht ihr die Gamescom 2023? [Ergebnis]

Die Messehallen in Köln rufen

Teaser Die Gamescom steht wieder in den Startlöchern. Werdet ihr dort sein?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Update mit dem Ergebnis:

Der überwältigende Teil der Umfrage-Teilnehmer, der lieber aus der Ferne auf die spannendsten Infos von der Gamescom wartet, darf sich diese Woche über die Messe-Eindrücke von Benjamin und Hagen freuen.

Nein 88% Ja 10% Bin unentschlossen 2%

Ursprünglicher Text:

Es ist so weit: In der kommenden Woche findet die Gamescom 2023 statt und ihr könnt euch auf GamersGlobal wieder über allerhand Spiel-Impressionen aus Köln freuen. Doch werdet ihr auch selbst die Messe besuchen? Teilt es uns in der unten eingebundenen Umfrage mit.

Ist es für einige von euch schon ein fest eingeplanter jährlicher Termin? Plant ihr, an mehreren Tagen dort zu sein? Geht ihr dieses Jahr nicht, obwohl ihr sonst keine Gamescom verpasst? Oder ist es für jemanden gar der erste Besuch der Messe? Freut ihr euch auf einen bestimmten Publisher, die Indie Arena Booth oder am Ende doch vor allem auf den Retro-Bereich? Solche Details und mehr könnt ihr gerne in den Kommentaren teilen.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis Montag um 09:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.