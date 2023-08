Mit Robert Bannert

Teaser Noch in diesem Jahr veröffentlicht Nintendo eine Neuauflage des ersten Rollenspiel-Abenteuers von Mario. Die Veteranen konnten nicht so lange warten und holen das Original nach.

Das ist eine zusätzliche Episode für unsere Patreon-Unterstützer ab der $5-Klasse. Hier erfahrt ihr, wie ihr das volle Programm hören könnt: https://www.patreon.com/spieleveteranen

Prinzessin Peach wurde entführt, das ganze Pilzkönigreich zittert vor Angst. Das ganze Pilzkönigreich? Nein, ein unbeugsamer Klempner stellt sich den Bösewichten entgegen! Also alles wie immer bei Super Mario? Mitnichten, denn in Super Mario RPG bestreitet der Titelheld Rundenkämpfe mit einer Heldengruppe. Da mischt nicht nur die Prinzessin mit, auch Erzfeind Bowser gibt sich die Ehre. Das knuffige Rollenspiel erschien 1996 für das Super Nintendo, im November 2023 soll ein Switch-Remake folgen. Für die Begutachtung des Originals haben wir Robert Bannert in unsere Podcast-Party rekrutiert, der derzeit mit der Produktion seines GBA-Pixelbuchs auf die Zielgerade geht. Doch bevor die drei loshüpfen und rundenkämpfen, warten Branchen-Neuigkeiten, Spielerlebnisse und Hörerpost auf euch.

Der Spieleveteranen-Podcast Folge 333 (33-2023) mit Heinrich Lenhardt, Jörg Langer und Gast-Star Robert Bannert hat eine Laufzeit von 1:33:17 Minuten.

