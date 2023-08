PM: Ubisoft Play to Learn bietet edukative Spiele für Schulen und kulturelle Einrichtungen kostenlos an (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 18. August 2023 – Ubisoft startete die deutschsprachige Webseite seines “Play to Learn”-Programms. Mit diesen erhalten Schulen, Bibliotheken oder andere Bildungseinrichtungen die Möglichkeit, kostenlos edukative Spiele aus dem Ubisoft Portfolio anzufordern und damit Gelegenheit, die Einsatzmöglichkeiten von Games bei der Wissensvermittlung zu erkunden. Derzeit unterstützt das Programm folgende vier Ubisoft Spiele für Windows PC über Ubisoft Connect: Rabbids Coding, Discovery Tour von Assassin’s Creed: Altes Ägypten, Valiant Heart: The Great War und Anno 1404.

„Videospiele eröffnen eine neue, dynamische und interaktive Weise, sich Wissen anzueignen. Wir wissen beispielsweise von einigen Lehrkräften für Geschichte, dass sie die Discovery Tour bereits in ihrem Unterricht einsetzen. Mit dem Ubisoft Play to Learn-Programm möchten wir einem breiteren Publikum die oft erstaunliche Erfahrung ermöglichen, mithilfe unserer Games Wissen über unsere Welt - Geschichte, Geografie, Wissenschaft oder Technik - zu erschließen“, kommentiert Mickaël Newton, In-Game Societal Innovation Manager die pädagogische Ausrichtung dieses Programms.

Um von dem Programm zu profitieren, sind interessierte Schulen und Institutionen eingeladen, über folgender Webseite mehr zu erfahren: https://www.ubisoft.com/play-to-learn. Die Auswahl der verfügbaren Spiele wird zukünftig erweitert.

Ubisoft setzt sich zudem bereits seit mehreren Jahren für die Förderung von jungen Talenten in der Videospielbranche ein und bietet hier eine Reihe von Initiativen. Ubisoft Education richtet sich an Personen, die sich noch in der Ausbildung, Schule oder im Studium befinden und veranstaltet regelmäßige Aktionen für unterschiedliche Zielgruppen wie zum Beispiel den Girls‘ Day oder den Studierendenwettbewerb Game Together. Mehr zu Ubisoft Education gibt es hier.

Über die Spiele, die derzeit von Ubisoft Play to Learn unterstützt werden:

Rabbids Coding

​Rabbids Coding ist ein Lernspiel, das dabei hilft, die Grundlagen der Programmierung und -Logik zu verstehen. Die Anwendenden lernen zuerst einzelne Programmierschritte und im Verlauf komplexere Befehle wie Schleifen und Bedingungen. Auf unterhaltsame Weise lernen sie, wie sie die Rabbids und Roboter programmieren müssen, um abwechslungsreiche Aufgabenstellungen dieses Lernspiels zu lösen.

Discover Tour von Assassin’s Creed: Altes Ägypten

​Die Discovery Tour ist ein eigenständiges Spiel, bei dem Spieler:innen sich frei durch das Alte Ägypten bewegen können, um mehr über die Geschichte und das alltägliche Leben jener Zeit zu erfahren. In dieser edukativen Version wurde auf die Action und den Kampf verzichtet, die sonst ein typisches Assassin’s Creed-Spiel ausmachen, was die Discovery Tour zu einer Art virtuellem Museum macht. Anwendende können hier in ihrem Tempo die Welt erkunden und sich auf die insgesamt 75 geführten Touren begeben, die speziell von Historiker:innen und Expert:innen entworfen wurden.

Anno 1404: History Edition

​Anno 1404 spielt im 15 Jahrhundert und konzentriert sich vor allem auf Handel, Diplomatie und strategische Ressourcenverwaltung, gepaart mit dem packenden Gameplay einer klassischen Städtebau-Simulation.

Valiant Hearts: The Great War

​Spieler:innen erleben die Geschichte des Ersten Weltkriegs aus der Perspektive verschiedener fiktionaler Figuren in einem Abenteuer im Comic-Stil. Sie werden Augenzeuge historischer Ereignisse, wie der Schlacht an der Marne, der Schlacht an der Somme und erfahren mehr über diese Zeit.

Weitere Informationen zu den einzelnen Inhalten und dem Play to Learn-Programm finden Sie auf der offiziellen Webseite unter https://www.ubisoft.com/de-de/entertainment/education-events/play-to-learn