Menace: Alles zum neuen Spiel der deutschen Battle-Brothers-Entwickler

Das mittelalterliche Low-Fantasy-Taktik RPG Battle Brothers (im Test) der deutschen Overhype Studios ist ursprünglich 2017 erschienen und hat sich einer stetig steigenden Popularität erfreuen dürfen. Entsprechend gab es mehrere Erweiterungen und Portierungen für Switch, Xbox und PS4. Zuletzt gab es wieder einen Schub, weil der bekannte Influencer Hand of Blood Battle Brothers für sich entdeckt hatte. Genre-Veteran Josh Sawyer zählt es sogar zu den fünf Rollenspielen, die jeder gespielt haben sollte.

Aufgrund der deutschen Spieleförderung war bereits seit geraumer Zeit bekannt, dass Overhype Studios an einem neuen Spiel mit dem Arbeitstitel Menace arbeitet. Aufgrund von Entwickler-Q&A war bereits klar, dass es sich nicht um "Battle Brothers 2" handelt und dass die Spielfiguren Beine haben sollen. Heute gibt es endlich weitere Informationen!

Menace bleibt nicht nur der Arbeitstitel, sondern wird zum Titel des neuen Spiels der Overhype Studios, das vom jungen Publisher Hooded Horse vertrieben werden wird. Menace wird erneut ein taktisches RPG, tauscht aber die mittelalterliche Fantasy-Welt gegen eine Science-Fiction-Welt, die von den Actionfilmen der 80er und 90er Jahre inspiriert ist. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine Marine Strike Force und kämpft in den entlegensten Außenposten der Menschheit, um die Ordnung wiederherzustellen. Dabei konfrontiert ihr einen neuen, mysteriösen Feind. Menace soll auf den Stärken von Battle Brothers auf- und diese weiter ausbauen. Eine wichtige Rolle spielen also Charakterentwicklung, Armeemanagement und das dynamische Sandbox-Gameplay. Außerdem setzt Menace auf eine neue 3D-Engine. Den Ankündigungs-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In Menace werdet ihr überlegen müssen, in wessen Dienste ihr euch stellt während ihr von Planet zu Planet reist. Gekämpft wird nicht nur mit Infanterie, sondern auch Panzern und Mechs. Die neuen 3D-Schlachtfelder sollen „lebendig“ und auch größer als in Battle Brothers sein. Gespielt wird wieder in einer Sandbox, in der auch euer mysteröser Feind immer mächtiger wird, was sich ebenfalls auf der strategischen Ebene auswirken soll.

Die beworbenen Key-Features von Menace beinhalten:

prozedural generierte Multi-Missionen-Operationen

große, dynamische Schlachtfelder mit innovativen neuen Mechaniken für Unterdrückungsfeuer und Deckung

Vielzahl an Fahrzeugen für Kriegsführung mit verbundenen Waffen

zufallsbasierte Auswahl an Charakteren, die ihr trainieren könnt, um eine Elite-Truppe auf der TCRN Impetus, eurer mobilen Basis, aufzubauen

unzählige Ausrüstungsoptionen, detailliertes Versorgungsmanagement

Fahrzeuge lassen sich erbeuten

mehrere Fraktionen, mit denen ihr verhandeln und euch verbünden könnt, die ihr alternativ aber auch zerstören könnt.

Menace möchte die aktuellen Normen von Rundentaktik-Spielen durcheinander wirbeln. Außerdem soll sich jede Partie unterschiedlich spielen. Menace wird auf Englisch entwickelt und, nach derzeitigem Stand, in insgesamt elf Sprachen, darunter Deutsch, lokalisiert.

Ihr könnt Hooded Horse aktuell auf der Gamescom in Halle 10.1 / stand E-020 einen Besuch abstatten. Dort gibt es weitere Infos zu Menace sowie den anderen Spielen aus ihrem Portfolio.