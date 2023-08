Against the Storm: Seal Contracts Update und Kuscheltier

PC

Gestern ist mit Seal Contracts das nächste Update für den sich im Early Access befindlichen Roguelite-City-Builder Against the Storm (im Spiele-Check) erschienen.

Das Update bietet:

Seal-Contracts

drei neue World Events

anpasspbares Ressourcen-UI

15 neue Prestige-Modifier

ein Rebalancing der Timed Orders

Die Details und alle weiteren Balancing-Änderungen schaut ihr euch am besten in den Patchnotes an. Außerdem könnt ihr euch noch bis 3. September einen limitierten Plüsch-Biber sichern, das erste offizielle Merchandising zu Against the Storm. Das Crowdfunding wurde bereits abgeschlossen und ihr könnt euch das 16cm große Kuscheltier zum Preis von 29,99 USD sichern, ggf. zuzüglich Versand oder Zoll. Der Versand soll ungefähr ab 27.11.23 erfolgen.