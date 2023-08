Alan Wake 2: Release um zehn Tage auf den 27. Oktober verschoben

PC Xbox X PS5

Alan Wake 2 erscheint zehn Tage später als geplant. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 17. Oktober vorgesehen, nun soll das Survival-Horror-Spiel erst ab dem 27. Oktober erhältlich sein. Der neue Termin wurde über den offiziellen Twitter (X)-Account des Spiels bekannt gegeben. Als Grund werden die zahlreichen Veröffentlichungen von Konkurrenztiteln genannt:

Wir verschieben den Start von Alan Wake 2 vom 17. Oktober auf den 27. Oktober. Der Oktober ist ein großartiger Monat für Spieleveröffentlichungen und wir hoffen, dass diese Terminverschiebung allen mehr Raum gibt, um ihre Lieblingsspiele zu genießen. Wir können es kaum erwarten, euch nächste Woche zu zeigen, was jedermanns Lieblingsautor in The Dark Place vorhat. Vielen Dank für eure Geduld!

Dies ist nicht die erste Verschiebung im Oktober. Erst vor wenigen Tagen gab Ubisoft bekannt, dass Assassin's Creed Mirage um eine Woche vorverlegt wird (wir berichteten). Außerdem erscheinen auch einige andere Titel im Oktober, darunter Forza Motorsport, Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Cities - Skylines 2 und das Remake von Alone in the Dark.