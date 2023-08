Vampire Survivors: Mit neuer Engine & Couch-Koop jetzt auch auf Switch

PC Switch XOne Xbox X iOS MacOS Android

Bereits im Juni berichteten wir über die Ankündigung einer Switch-Version sowie eines 4-Spieler-Couch-Koop-Modus des Indie-Erfolgstitels Vampire Survivors. Nun hat Entwickler Poncle mit Version 1.6 diese beiden Versprechen nicht nur eingelöst, sondern die komplette Engine des Spiels erneuert. Einige Punkte des neuen Patches wollen wir für euch näher beleuchten, zudem haben wir euch die relevanten Links zu den Patchnotes und das aktuelle Teaser-Video unten verlinkt.

Ihr könnt nun lokal mit bis zu vier Spielern im Grundspiel sowie in den DLCs im Koop-Modus daddeln, dazu braucht jeder Spieler jedoch ein eigenes Eingabegerät. In den Partien mit euren Freunden könnt ihr die Charaktere mit optionalen Kennzeichen wie beispielsweise farbigen Umrissen besser voneinander unterscheiden. Koop-spezifische Mechaniken erweitern das Gameplay entsprechend. Mit einem Online-Multiplayer ist in näherer Zukunft nach Aussage der Entwickler jedoch nicht zu rechnen, stattdessen wird hier zu Steam Remote-Play geraten. Um in Zukunft noch einfacher neue Features hinzufügen zu können, ein weiterer kostenloser und umfangreicher Patch ist bereits in Entwicklung, wurde das Spiel auf eine neue Engine umgestellt. Die bisherige Version könnt ihr aber in einem Beta-Zweig auf Steam weiterhin mit dem Passwort "PhaserVersion2023" abrufen. Diese wird aber nicht mehr weiterentwickelt. Die komplette Liste an umfangreichen Änderungen könnt ihr in den Patchnotes nachlesen.

Gleichzeitig wurde Vampire Survivors auch für die Nintendo Switch veröffentlicht und geht dort mit einem Launch-Rabatt von 10 Prozent für 4,49 Euro in den Verkauf (aktuell habt ihr auf Steam sogar 25 Prozent Rabatt). Anschließend soll der Titel aber in beiden Stores auf dem gleichen Preisniveau angeboten werden. Cross-Plattform-Speicherstände sind aktuell noch nicht möglich, aber bereits in Arbeit. Neuigkeiten dazu sollen zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht werden.