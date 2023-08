Lenovo Legion Go: Neues Windows-Handheld in den Startlöchern?

andere

Schon seit einiger Zeit wird vermutet, dass nach dem Asus ROG Ally auch von anderen Herstellern ähnliche Handhelds in Konkurrenz zum Steam Deck am Markt platziert werden. Nun wurden bei Windows Report vermeintliche Bilder eines kommenden Geräts mit dem Namen Lenovo Legion Go veröffentlicht.

Auffällig ist dabei die deutliche Übereinstimmung zu wichtigen Aspekten der Nintendo Switch. Insbesondere das Zurückgreifen auf abnehmbare, JoyCon-ähnliche Controller sowie ein ausklappbarer Ständer auf der Rückseite stechen dabei hervor. Die sehr großen Schultertasten erinnern dabei eher an das Steam Deck. Genaue Hardware-Spezifikationen sind nicht bekannt. Vermutet wird von Windows Report allerdings ein 8 Zoll großer OLED-Bildschirm mit Touch-Funktion sowie ein potenter Prozessor, welcher die sichtbaren großen Lüftungsschlitze rechtfertigt. Ob dies auch die Lautstärke des Geräts negativ beeinflusst, wird sich erst in der Praxis zeigen. Angenommen wird, dass das geplante Gerät als Betriebssystem auf Windows 11 setzt.

Windows Report bezeichnet die Bilder als "offiziell" und "exklusiv", macht aber keine direkten Angaben zur Quelle. Alle Informationen sind daher spekulativ und mit Vorsicht zu genießen.