PM: Call of Duty: Modern Warfare III – Gameplay Details enthüllt (Sony Playstation Blog)

Call of Duty: Modern Warfare III erscheint am Freitag, den 10. November 2023. Hier erfahrt ihr mehr über einige der Features, die euch in Modern Warfare III erwarten, und alle verfügbaren Editionen für PlayStation sowie die Vorbesteller-Boni, die ihr euch ab heute bis zum Start des Spiels verdienen könnt.

Lernt euch anzupassen – oder sterbt im Kampf gegen die ultimative Bedrohung. Im direkten Nachfolger des rekordbrechenden Call of Duty: Modern Warfare II treten Captain Price und Task Force 141 gegen die ultimative Bedrohung an. Der ultranationalistische Vladimir Makarov streckt seine Klauen auf weitere Teile der Welt aus, sodass die Task Force 141 kämpfen muss wie nie zuvor.

Kämpfen heißt Entscheidungen treffen. Zusätzlich zu den typischen cineastischen Call-of-Duty-Kampagnen-Missionen stellt Modern Warfare III Open-Combat-Missionen vor, die euch noch mehr Entscheidungen lassen als je zuvor.

Setzt Nachtsichtbrillen und schallgedämpfte Waffen ein, um euch verdeckt zu nähern, oder verbessert euren Schutz durch zusätzliche Panzerplatten und nehmt die Ziele direkt in Angriff. Die weitläufige Missionsumgebung bietet euch die Freiheit, eure Ziele aus unterschiedlichen Perspektiven anzugehen. Spielt wie ihr wollt – Open-Combat-Missionen werden euren Stil unterstützen.

Es ist Zeit, alte Streitigkeiten ruhen zu lassen und neue zu beginnen. Mit Modern Warfare III feiern wir das 20. Jubiläum von Call of Duty mit einer der größten bisher dagewesenen Sammlung von Modern-Warfare-Karten für Multiplayer – darunter Fanlieblinge und auch ganz neue Karten. Alle 16 Startkarten aus dem ursprünglichen Modern Warfare 2 (2009) wurden modernisiert und mit neuen Modi und Gameplay-Features erweitert. Sie werden ab dem Launch für alle verfügbar sein, während mehr als 12 ganz neue 6v6-Karten die Live-Seasons nach dem Launch antreiben werden.

Afghan. Derail. Estate. Favela. Karachi. Highrise. Invasion. Quarry. Rundown. Rust. Scrapyard. Skidrow. Sub Base. Terminal. Underpass. Wasteland. Alle am ersten Tag!

Die Karten bleiben authentisch und sind doch mit der neusten Technologie, Gameplay, Modi, Inhalten und mehr bereichert – dazu gehört auch Cutthroat, ein neuer, aufregender 3v3v3-Modus.

Mit Modern Warfare III erhaltet ihr auch neue Ground-War-Karten, die innovative Spielbereiche mitbringen und die Rückkehr und Entwicklung des beliebten Kult-Warmodus, den ihr das erste Mal in 2017s Call of Duty: WWII erleben konntet. Diese Ground-War-Karten bestehen aus drei brandneuen Kampfkarten – große Bereiche, in denen Modern Warfare IIIs Ground War und der Invasion-Game-Modus gekämpft werden – und einer einzelnen, kolossalen Kriegskarte.

Setzt Breach-&-Clear mit dem neuen Tactical-Stance-Feature um: der perfekte Mittelweg zwischen Hipfire und ADS (Aiming Down Sights). Tactical Stance bringt damit Modern Warfare III den perfekten Mittelweg zwischen Mobilität und Genauigkeit.

Was ihr von Tac-Stance erwarten könnt:

Mit Modern Warfare III kommt ein neues Level an Anpassbarkeit für das Erstellen von Waffenklassen.. Macht euch bereit, eure Ausrüstung basierend auf hochmodernen Militärhelmen, Handschuhen, taktischen Westen, Stiefeln und mehr aufzubauen um so mehr Aspekte des Spiels zu individualisieren.

Eine große Menge an Inhalts- und Waffenfortschritten aus Modern Warfare II kommt mit euch zu Modern Warfare III. Das bedeutet, dass alle Multiplayer-Waffen, die ihr aktuell in eurem MWII-Arsenal habt, zusammen mit all den neuen Waffen, die in Modern Warfare III verfügbar werden, für euch ab dem ersten Tag einsetzbar sein werden.

Zum ersten Mal könnt ihr euch mit anderen Squads zusammenschließen und riesige Horden Untoter auf der größten je dagewesenen Call-of-Duty-Zombies-Karte bekämpfen.

Modern Warfare Zombies (MWZ) erzählt eine neue Treyarch-Zombie-Geschichte mit Missionen, Kern-Zombie-Features und Geheimnissen, die es zu entdecken gilt. Macht euch bereit für eine Open-World-PvE-Überlebenserfahrung gegen einige der größten Gegner in der Geschichte von Call of Duty!

Macht euch bereit für die ultimative Bedrohung, indem ihr Call of Duty: Modern Warfare III vorbestellt – das ist ab jetzt im PlayStation-Store möglich. Bereitet euch auf den Launch von Call of Duty: Modern Warfare III am 10. November vor, indem ihr alle Infos zu den verschiedenen Versionen des Spiels und den Belohnungen, die ihr für eure Vorbestellung bekommt, studiert.

Die Vault-Edition ist die ultimative Wahl für alle PlayStation-Enthusiasten, die in Modern Warfare III eintauchen wollen.

Abgesehen davon, dass ihr die PlayStation-4- UND PlayStation-5-Versionen bekommt, erhaltet ihr in der Vault Edition auch:

Nemesis Operator Pack (Vault Edition Benefit)

Spieler, die die Vault Edition vorbestellen, erhalten vier berühmt Multiplayer-Operator direkt zum Start des Spiels: Captain Price, Ghost, Warden und Makarov. Jeder der Operator trägt animierte Outfits passend zum Thema ihrer Fraktion. Die Nemesis Operator Skins werden auch in der Modern Warfare III Open Beta verfügbar sein.

Two Weapon Vaults* (Vault Edition Benefit)

Zur Vault Edition gehören zwei FATE Weapon Vaults. Diese werden auch während der Open Beta verfügbar sein. Jeder Fate Weapon Vault ist eine Variante einer Modern-Warfare-III-Waffe, die ihre kosmetischen Eigenschaften auf allen assoziierten Anhängseln, die nativ auf ihrer Basisplattform sind, behält. Das ermöglicht direkte Anpassungen, bei der jedes verwandte Anhängsel direkt in den Farben von Task Force 141 oder der Konni Gruppe verfügbar ist – abhängig von der Version, für die ihr euch entschieden habt.

Season 01: BlackCell Angebot**

Bestellt jetzt schon die Vault Edition und ihr erhaltet auch das Angebot Modern Warfare III Season 01 BlackCell, zu dem ein Battle Pass, ein BlackCell-Sector mit CP, Battle Token Tier Skips und mehr gehören.

Dieser außergewöhnliche Content-Drop enthält auch:

Dazu gehört auch der vollständige Battle Pass mit Zugriff auf über 100 Belohnungen über verschiedene Sektoren verteilt: funktionale Waffen, Bauplänen, Operator Skins, Abzeichen, Skins, Sticker und andere Modern-Warfare-III-spezifische Inhalte.

Die Cross-Gen Edition von Modern Warfare III enthält die folgenden Vorbesteller-Boni:

Cross-Gen Bundle Flexibility

Wenn ihr die Cross-Gen Digital Edition oder die Vault Edition über den PlayStation Store vorbestellt, erhaltet ihr Zugriff auf Modern Warfare III über PlayStation 5 und PlayStation 4.

Vault Edition Upgrade

Wenn ihr die Cross-Gen Digital Edition von Modern Warfare III vorbestellt, könnt ihr immer noch auf die Vault Edition upgraden. Das geht direkt über den Store in Call of Duty oder über den PlayStation Store.

Soap Operator Pack***

Schaltet mit jeder Digital Edition von Modern Warfare III sofort das Soap Operator Pack frei:

Kampagnen Vorab-Zugang****

PlayStation-Spieler, die Modern Warfare III vorbestellen, können sich für einen frühen Eindruck der Kampagne bereit halten. Kämpft gegen die ultimative Bedrohung bis zu eine Woche vor dem Start des Spiels: alle, die Modern Warfare III vorbestellen, können sich auf Campaign Early Access freuen.

Vorab-Zugang zur Offenen Beta *****

Egal, welche Edition des Spiels ihr vorbestellt, sowohl digital als auch physisch, als PlayStation-Spieler habt ihr als erstes Zugriff auf Modern Warfare IIIs Open Beta. Werft als erste einen Blick auf den Multiplayer-Modus und alle Karten, Modi, Waffen und anderen Features und Überraschungen. Vorbestellungen sind ab sofort über den PlayStation Store möglich!

Bleibt cool.

(*) Weapon Vault Designs sind zum Start auf Weapon-Vault-Inhalte begrenzt.

(**) BlackCell, Battle Pass und Tier Skips oder äquivalente Versionen warden in Modern Warfare III verfügbar sein, sobald der Saison 01 Battle Pass, ode rein äquivalentes System, im Spiel verfügbar wird. Die Einlösung von BlackCell und Battle Pass beziehen sich nur auf eine Saison des Modern Warfare III Battle Pass, oder ein äquivalentes System.

(***) Call of Duty: Modern Warfare II / Call of Duty: Warzone warden benötigt, um das Soap Operator Pack einzulösen. Diese sind separate erhältlich.

(****) Eine Woche basiert auf geschätztem Zugang, die tatsächliche Spielzeig kann durch Ausfälle und Unterschiede in den Zeitzonen variieren.

(*****) Die tatsächliche Verfügbarkeit auf Platformen und die Start-Daten der MP Beta können sich ändern. Siehe www.callofduty.com/beta für mehr Details. Die minimale Dauer der Open Beta beträgt 2 Tage. Nur kurz verfügbar, nur Solange es Early Access Beta Codes gibt, nur bei teilnehmenden Händlern. Ein Online-Multiplayer-Abo kann nötig sein.