Xbox 360: Microsoft kündigt Schließung des Stores im Juli 2024 an

360

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft hat auf Xbox Wire angekündigt, dass der Xbox-Store für die Xbox 360 am 29.7.2024 geschlossen wird. Gleichzeitig werde die Anwendung Microsoft Movies & TV für die 360 abgeschaltet, sodass online gekaufte Filme nicht mehr auf der Konsole abgespielt werden können.

Die Ankündigung erklärt jedoch direkt danach, dass die gekauften Inhalte damit nicht verloren sind. Zum einen sollen alle erworbenen Spiele, DLCs und andere Anwendungen weiterhin auf der 360 spielbar und herunterladbar sein. Zum anderen bleiben Spiele auf der Kompatibilitätsliste auch nach der Abschaltung immer noch online kaufbar, nämlich mit den Nachfolgekonsolen Xbox One und Xbox Series X|S, die sie dann auch spielen können. Auch Multiplayerspiele können laut Microsoft weiter funktionieren, solange die jeweiligen Publisher die Server nicht abschalten. Filme seien auf allen anderen Geräten verfügbar, auf denen Microsoft Movies & TV läuft, also die neueren Xbox-Konsolen sowie Geräte mit Microsoft Windows 10 und höher.

Selbst wenn Downloadinhalte völlig gesperrt würden, wäre die 360 nicht unbrauchbar geworden: Die 2005 erschienene Xbox 360 hatte ein DVD-Laufwerk, der Online-Store war damit nicht die einzige Möglichkeit, Spiele zu kaufen. Beachtenswert ist, dass ursprünglich schon mit der nächsten Konsolengeneration in Form der Xbox One eine Internetverbindung (und daher laufende Microsoft-Server) zur Pflicht werden sollten. Während die Auswirkungen der Shopabschaltung bei der Xbox 360 also so oder so begrenzt sein dürften, zeigen sie die Relevanz der Kursumkehr bei den DRM-Plänen der folgenden Xbox One.