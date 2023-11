Spiele-Check von Vampiro

PC Linux MacOS

Die neuen Missionsbäume sind ein Highlight der Erweiterung.

Patch 1.35 "Ottomans"

Aborygeni

Kastilien/Spanien kann auch durch Personalunionen zum echten Powerhouse werden.

Domination

Ein Council gibt euch neue Stellschrauben.

In meinem Reich geht die Sonne nicht unter. Es ist aber noch viel zu tun!

Fazit

Grandstrategy

Einzel- und Mehrspieler

Fortgeschrittene bis Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Die fantastische Domination-Erweiterung wird eure Freizeit, egal ob frisch dabei oder EU4-Veteran, dominieren.

Noch vor dem 10. Geburtstag vonimAugust diesen Jahres erschien die Erweiterungerschienen, die sich vor allem den Großmächten widmet. Parallel wurde Patch 1.35 aufgetischt. Ich komme endlich dazu, euch die Highlights der umfangreichen Erweiterung in diesem Check vorzustellen, wobei ich mit Kastilien spielte. Die Fertigstellung hat mich dann doch so lange beschäftigt, dass nun schon der Release der nächsten Erweiterung King of Kings (wir berichteten) erfolgte.Das 1.35 "Ottomans" Update bringt zunächst einiges an kostenlosen Features. Es gibt eine neue Ideengruppe je Kategorie (Infrastruktur, Hof und Söldner) nebst 27 neuen Events und neuer Policies. Auch die vorhandenen Ideengruppen wurden überarbeitet, zum Beispiel beträgt der Modifikator des Truppenlimits bei Ideen nur noch 25 Prozent statt 33 Prozent. Überhaupt hat sich militärisch einiges getan: Wenn ihr die Rekrutierungsstandards senkt (das ist jetzt ein Toggle), bekommt ihr 100% erhöhte Mannstärke-Regenerieung auf Kosten der Professionalität der Armee. Die Pips (Werte) vieler Einheiten wurden überarbeitet, zum Beispiel frühe anatolische, pazifische und-Einheiten generfed. Bei der Artillerie bekommt ihr ab Tech-Stufe zehn je eine offensive und defensive Variante. Ruft da jemand Preußen? Auch die wurden überarbeitet, bekommen zum Beispiel einen Bonus beim Heeresunterhalt statt beim Truppenlimit und Militarisierungs-Aktionen kosten 20 statt 50 Punkte. Neue Eigenschaften gibt es für Generäle, Admiräle und Herrscher. Schließlich gibt es ein neues Tier bei den Regierungsreformen mit sieben neuen, militärischen Reformen.Die Stände könnt ihr mit neuen Privilegien bedenken, neue Events für England/Großbritannien, Russland und vor allem 27 für die Osmanen erleben und euch mit neun neuen Achievements austoben. Für bessere Übersicht sorgen drei neue Kartenmodi (Razing, Scorched Earth, Expanded Infrastructure; Spezialsachen wie Heilige Orden seht ihr auf der Metropol-Karte).Dazu kommen, neben Bugfixes, eine Fülle an Balancing-Änderungen. Zum Beispiel reduziert ausgebaute Infrastruktur die Entwicklungskosten in einer Provinz nur noch um 15 statt 25 Prozent, Inflation erhöht Missionars- und Koloniekosten, viele Auswirkungen der Verwüstung der Provinzen wurden verdoppelt. Der Cooldown um einen Rivalen zu wechseln beträgt nur noch fünf statt 25 Jahre und der Ruf nach Frieden erhöht die Kriegsmüdigkeit nur noch um 0.005 statt 0.008.Wenn ihr schon ein paar DLC habt, könnt ihr euch über folgende Inhalte freuen: Leviathan (im Check; sieben Monumente),(elf iberische Heilige Orden),(11 Marine-Doktrinen),(neue Imperiale Reformen, Beschlüsse und Zeitalter-Fähigkeiten), Emperor (im Check; Latin Empire kann durch Kreuzfahrer gegründet werden) und(neue Bestechungen) wurden gepimpt.Der umfangreiche Patch ist ohne hunderte Spielstunden schwer abschließend zu bewerten. Die kostenlosen Inhalte sind natürlich sehr Willkommen und bei meiner Partie hatte ich auch vom Balancing einen guten Eindruck. Daumen hoch!Mit China, Japan, Russland, Frankreich, Spanien (Kastilien und Aragon), Großbritannien und den Osmanen sowie Preußen, Portugal und Korea wurden gleich sieben Groß- und drei Kleinmächte überarbeitet, vor allem ihre Missionsbäume ausgebaut. Ich habe mich für eine Partie mit Kastilien entschieden, da Spanien mit den Tercios eine der drei neuen Landeinheiten (dazu Frankreich, Japan) erhält. Dazu ist es neben Portugal, Großbritannien, Korea, den Niederlanden, Genua und Venedig eine der neuen Mächte mit neue Schiffen. Schließlich haben sie mit dem "System of Councils" eine der neuen Regierungs-Reformen, mit denen die meisten Großmächte bedacht wurden. Der Start mit Kastilien wird durch ein neues Bürgerkriegs-Desaster etwas erschwert.Der Missionsbaum fokussiert sich auf Kolonien, aber auch Personalunionen. So kommt ihr zum Beispiel an Kriegsgründe zur Personalunion gegen Großbritannien, Österreich, Neapel und Portugal. Aragorn bekam ich über die "Iberian Wedding", Burgund erbte ich leider nicht - das hat sich aber zur, wenn auch etwas schwachen, Großmacht gemausert. Ich konnte so recht schnell ein großes Netz an "Verbündeten", sogar Ungarn, das Juniorpartner von Österreich war, aufbauen. Nach dem Tod meines Herrschers spaltete sich Österreich zwar erstmal ab, ich konnte es aber last second (ich war gerade in einem Bündniskrieg verfangen) wieder unter meine Fuchtel bringen. Meinen ersten Krieg gegen die Osmanen, die ausnutzten, dass ich meine Kolonien gegen Großbritannien und Schweden verteidigte, gewann ich trotzdem nicht. Dafür bin ich die dominante Kolonialmacht mit entsprechenden Einnahmen und bin im Großmächte-Ranking einsame Spitze. Neapel und, auch dank Missionen, Teile von Italien habe ich mir zwischenzeitlich voll einverleibt. Es gibt zwar auch mal kleine Rückschläge, aber auf allen Kontinenten laufen die Eroberungen wie am Fließband.Die neuen Einheiten sind Spezialvarianten von zum Beispiel leichten Schiffen oder Infanterie, die euch Boni (wie mehr Handelspower, weniger Schock-Schaden) bringen. Deren Zahl ist auf einen Anteil von eurem Truppenlimit beschränkt, sie kosten aber nicht mehr. Ihr solltet sie also auf jeden Fall nutzen. Nach der Freischaltung des Councils konnte ich, ausreichend Council-Punkte vorausgesetzt, in drei Kategorien jeweils einen von mehreren temporären Boni, zum Beispiel reduzierter Verlust von Armee-Professionalität, aktivieren. Das Achievement "No Country for Old Tercio" erreichte ich noch nicht ganz, konnte aber ein paar andere Achievements mitnehmen. Und mit den Osmanen habe ich noch eine Rechnung offen. Es ist so viel zu tun! Zu meinem sehr positiven Eindruck tragen auch die rund 600, sich nahtlos einfügenden Grafiken sowie 32 Einheitenmodelle bei. Auch die neun neuen Songs haben für Abwechslung gesorgt.Die bislang 34 Spielstunden vergingen wie im Fluge. Nur noch ein Krieg, nur noch eine Mission, nur noch ein Monument aufwerten. Dabei habe ich mit einer noch nichtmal beendeten Kastilien-Partie gerade mal an der Oberfläche von Domination gekratzt! Domination eignet sich sicher aufgrund der guten, neuen Inhalte für neue Spieler. Das Ziel, auch erfahrene Spieler mit liebgewonnenen Nationen zu neuen, unterhaltsamen Partien zu motivieren, hat Paradox mit Bravour erfüllt.