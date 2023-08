PM: Looter-Shooter der nächsten Generation, The First Descendant, startet am 19. September in die offene Crossplay-Beta (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Projektleiter von The First Descendant. Das lange Warten hat endlich ein Ende. Die offene Crossplay-Beta von The First Descendant wird vom 19.bis 25.September für PlayStation-Spieler verfügbar sein.

The First Descendant ist ein Looter-Shooter aus der Schulterperspektive der nächsten Generation, der mit hochwertiger Grafik der Unreal Engine 5 aufwartet. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle verschiedener attraktiver Charaktere, die sogenannten Descendants, um die Menschheit vor Alien-Invasoren zu schützen. In den dynamischen Kämpfen gegen die Angreifer an atemberaubend schönen Schauplätzen könnt ihr verschiedene Fertigkeiten und Waffen nutzen und euch frei über die Karte bewegen. Nach der Beta letztes Jahr haben unsere Entwickler alle Aspekte des Spiels verbessert– sowohl für PlayStation 4 als auch 5.

Heute möchte ich euch aber die exklusiven Features vorstellen, die nur in der PlayStation 5-Version enthalten sind.

Die PlayStation 5-Version von The First Descendant unterstützt eine Auflösung in 4K und lässt euch zwischen dem Leistungs- und Auflösungsmodus wählen.

Der Auflösungsmodus erlaubt umwerfende Grafikpracht in 4K. Dank HDR-Unterstützung könnt ihr den charmanten und einzigartigen Grafikstil, die unterschiedlichen kosmetischen Elemente und die farbenfrohen Welten in voller 4K-Pracht genießen.

Der Leistungsmodus dagegen ermöglicht bis zu 60 Bilder pro Sekunde, um die rasanten und glanzvollen Kämpfe von The First Descendant absolut flüssig und ruckelfrei darzustellen. Und da auch eine variable Bildwiederholfrequenz (Variable Refresh Rate, VRR) unterstützt wird, könnt ihr unabhängig von den wiedergegebenen Bildern ein stabiles Spielerlebnis erwarten.

Die adaptiven Trigger sind eine der Innovationen des DualSense Wireless-Controllers.

In The First Descendant hat jede Waffenklasse ihren eigenen Zweck und die Charakteristika jeder Waffe spiegeln sich in den adaptiven Triggern wider. Damit sich jede der 11 Waffenklassen einzigartig anfühlt, haben wir unterschiedliche Druck- und Intensitätswerte für sie festgelegt, die von der Art des Einsatzes abhängen.

Die adaptiven Trigger einer leichten Handfeuerwaffe beispielsweise weisen weniger Widerstand auf als die eines schweren Werfers oder eines Scharfschützengewehrs, wodurch sich jede Waffengattung anders anfühlt. Dank der adaptiven Trigger konnten unsere Entwickler ein deutlich immersiveres Waffenerlebnis schaffen.

Der DualSense Wireless-Controller wartet noch mit einer weiteren Neuerung auf: dem haptischen Feedback.

Der Controller vibriert jetzt nicht mehr einfach nur, sondern das haptische Feedback reagiert spezifisch auf eure Aktionen und die Umgebung. Haptisches Feedback findet ihr überall im Spiel vor. Wo ein Boss auftaucht und wohin er geht ist ebenso von Bedeutung wie die Richtung, aus der ihr angegriffen werdet, oder wie die Waffe, die ihr gerade abfeuert. Das sind natürlich nur einige Beispiele, wie das Spiel noch lebendiger wird.

Auch der Einsatz des Greifhakens, der ein essentieller Bestandteil der schnellen und dynamischen Fortbewegung im Spiel ist, profitiert vom haptischen Feedback, indem es das Erlebte je nach Tempo und Richtung noch realistischer wirken lässt.

Wir sind noch nicht am Ende der exklusiven Features angelangt. Ihr wisst sicher, dass ein Spiel noch so prächtig aussehen kann, aber ohne eine faszinierende Soundkulisse ist das alles bedeutungslos. Das 3D-Audio-Feature von PlayStation haucht der Welt erst richtig Leben ein. Die Anspannung, die man verspürt, wenn man eine Rakete aus nächster Nähe in 3D-Audio vorbeizischen hört, während man gerade gegen einen mächtigen Bossgegner kämpft, lässt sich kaum in Worte fassen.

Während der offenen Crossplay-Beta, die vom 19.bis 25.September laufen wird, könnt ihr selbst erleben, wie viel Spaß The First Descendant auf PlayStation 5 macht.

Die offene Beta umfasst 13 attraktive Charaktere, mehrere Missionen, neun riesige Boss-Raids und ein immersiveres Spielerlebnis im Kampf und beim Einsatz des Greifhakens, wenn ein DualSense Wireless-Controller verwendet wird. Außerdem haben wir eine neuen Prolog und eine neue Geschichte, sowie mehrere bis dato nicht enthüllte kosmetische Gegenstände und ein vollständig überarbeitetes Fortschrittssystem implementiert.

Zu guter Letzt möchten wir euch alle darum bitten, euch für die Beta anzumelden und mitzumachen– für alle Teilnehmer winken übrigens auch Prämien.

