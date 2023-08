Age of Wonders 4: Watcher Update erschienen

PC Xbox X PS5

Diese Woche ist das umfangreiche Watcher Update für die fantastische Globalstrategie Age of Wonders 4 (im Test), zu der es mit Dragon Dawn (im Spiele-Check) bereits eine feurige Erweiterung gibt, erschienen.

Die beworbenen Highlights sind:

Überarbeitung des Magiesieg-Systems

Neue und verbesserte Unterwelt

Crossplay

Forschungs-Skalierung bei der Freischaltung der Zauberbücher

Balanceänderungen und Bugfixes

Die Kosten für Zauberbücher richten sich nicht mehr nach ihrer Stufe, sondern jedes neue Zauberbuch wird teurer, unabhängig von der Stufe. Dadurch werden die Zauberbücher, insbesondere im Mid- und Lategame, insgesamt teurer. Ihr braucht auch nicht mehr zwei Zauberbücher der jeweiligen Vorstufe freizuschalten, um Zugriff auf die nächste Stufe zu bekommen. Stattdessen benätigt ihr schlicht jeweils zwei freigeschaltete Zauberbücher für die nächste Stufe, also beispielsweise acht für Stufe fünf. Einzelne Skills innerhalb eines Zauberbuchs haben weiterhin unterschiedliche Kosten.

Der überarbeitete Magiesieg soll sich mehr vom Expansionssieg unterscheiden. Wenn ihr euer erstes Zauberbuch der Stufe drei freischaltet, was übrigens jetzt drei Affinity-Punkte kostet, erhaltet ihr Zugriff auf den Skill "Bind Gold Ancient Wonder", den ihr auf ein entsprechendes, annektiertes Wunder in eurem Reich wirken müsst. Das bringt einen Forschungsbonus, ist aber auch nöätig, um später den "Age of Affinity"-Zauber für den Magiesieg zu wirken. Der taucht auf, wenn ihr euer erstes Stufe fünf Zauberbuch freischaltet. Diese Globalen Zauber können separat erforscht werden und gehören nicht zu den drei zufällig ausgewählten Zaubern. Wieviele Goldene Antike Wunder es gibt, hängt von der Größe der Karte ab.

Es gibt auch Änderungen bei Beschwörungen und Zaubern. So wurde die Zahl der Zauber, die ihr pro Runde wirken könnt, limitiert. Kreaturen könnt ihr nur noch auf oder neben Stadtfelder sowie euren Herrscher und Helden beschwären. Die Startzauberpunkte werden von 30 auf 45 erhöht. Während die Manakosten gleich bleiben, kosten Kampfzauber bis Stufe drei jetzt jeweils fünf Zauberpunkte mehr. Dafür wurden Zauber der Stufen fünf bis neun bis zu 20 Punkte billiger.

Die Kartengenerierung wurde überarbeitet. Und zu den Überarbeitungen der Unterwelt gehört, dass magische Ressourcen sich jetzt zwischen Ober- und Unterwelt verteilen und Erze nur noch in der Unterwelt spawnen.

Crossplay funktioniert zwischen Steam, GOG, Epic, Xbox Series X|S, PS5 und Microsoft Store. Dazu kommen noch einige allgemeine Änderungen und Überarbeitungen der KI. Auch Kulturen, Kampf, Zauberbücher, Einheiten und Helden wurden überarbeitet. Zu den Interface-Änderungen gehört, dass ihr jetzt im Armee-Panel seht, wieviel Hitpoints die Einheiten wahrscheinlich regenerieren. Am besten werft ihr selbst einen Blick in die umfangreichen Patchnotes.

Das nächste große Update "Golem" soll in Q4 erscheinen, gefolgt von der Erweiterung Empires & Ashes.