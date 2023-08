Spiele-Check von mrkhfloppy

Selten ist der Doppelsprung so schön in Szene gesetzt wie Minnies Papierflieger

Junge Helden braucht das Land

Die vertonte und Abenteuer-verheißende Intro-Sequenz von Disney Illusion Island ist wie der Rest des Spiels im optischen Gewand der kontemporären Mickey Mouse-Zeichentrickserie gehalten (also ein eher flächiger, abstrakter Zeichenstil). Nach dem bisweilen humorvollen Auftakt findet ihr euch als Heilsbringer auf der Insel Monoth wieder. Drei verschwundene Bücher fungieren hierbei als Red Herring des 2D-Plattformers, dessen Narration sich damit auch schon erschöpft hat. Gleiches gilt für die anfängliche Charakterwahl zwischen Mickey, Minnie, Donald und Goofy, die lediglich optischer Natur ist – etwa ob die Doppelsprung-Animation durch ein Jetpack oder einen Papierflieger dargestellt wird. Spielmechanisch unterscheiden sich die Recken nämlich in keinster Weise.







Da passt es auch ins Bild, dass Disney Illusion Island auf nahezu jegliche Form von Gewalt verzichtet. Im Gegensatz zu den meisten Titeln des Sujets könnt ihr den Bösewichten weder auf den Kopf springen noch Projektile um die Ohren schießen. Ihr könnt und müsst ihnen lediglich ausweichen. Und da es beinahe mehr Checkpoints als Gegner gibt, sollten eure Nerven (oder Kinder) – bis zu einem gewissen Grad auch in den späteren Abschnitten – stets entspannt sein. Disney Illusion Island übernimmt den Grafikstil der aktuellen Zeichentrickserie Das alles ist jedoch Meckern auf hohen Niveau, denn in seiner Kernkompetenz, dem Laufen und Springen, lässt das Spiel wenig anbrennen. Die Animationen der Figuren sind lieblich anzusehen, die Lesbarkeit der Gegner ist stets gegeben und die Steuerung ist griffig, nachvollziehbar und meinem Eindruck nach (ich bestritt das ganze Abenteuer als Einzelspieler) vergleichsweise fehlertolerant. Etwa wenn ich das Ende einer Plattform knapp verpassen würde, aber eine kurze Animation mich doch noch auf das rettende Ufer hievt. Auch die großzügige Airtime spricht hierfür. Generell richtet sich der Titel in Sachen Schwierigkeitsgrad eher an Genre-Novizen denn Pixel-Perfect-Veteranen. Oder in Form des kooperativen Modus für bis zu vier Spielende an Eltern mit jungen Kindern.Da passt es auch ins Bild, dass Disney Illusion Island auf nahezu jegliche Form von Gewalt verzichtet. Im Gegensatz zu den meisten Titeln des Sujets könnt ihr den Bösewichten weder auf den Kopf springen noch Projektile um die Ohren schießen. Ihr könnt und müsst ihnen lediglich ausweichen. Und da es beinahe mehr Checkpoints als Gegner gibt, sollten eure Nerven (oder Kinder) – bis zu einem gewissen Grad auch in den späteren Abschnitten – stets entspannt sein.

Die Spielwelt beherbergt tonnenweise Artworks, Charakter-Facts und anderen Nippes. Aber dafür nochmals einen entlegenen Teil der Karte aufsuchen? Überhaupt habe ich mich mancherorts gefragt, ob dem Spiel eine lineare Struktur nicht besser gestanden hätte. Eine typische Spielsituation ist etwa eine Gabelung mit drei Wegen. Qua der Genre-Paradigmen würde man gänzlich neu Areale, verschachtelte Umwege oder Abkürzungen erwarten. Hier sind es in der Regel jedoch kurze Sackgassen, an deren Ende einer von drei benötigten Schlüsseln für eine Tür wartet. Oder schlimmer noch ein kurzer Rundgang mit Ziel-Start-Abkürzung, der wiederum alle drei Schlüssel beherbergt. Hier wäre definitiv mehr (oder eben weniger) drin gewesen. Auch die Bosskämpfe sind als "gewaltfreie" Geschicklichkeitspassagen inszeniert Statt einzelner Levelabschnitte erkundet ihr eine große, zusammenhängende Welt und lauscht dabei dem tollen, Disney-typischen Orchestersoundtrack. Dabei werdet ihr jedoch schnell auf natürliche Hindernisse stoßen, die zunächst unüberwindbar scheinen. Ihr vermutet es sicherlich bereits, Minnie und Co. sind in einem waschechten Metroidvania gelandet. Wie gehabt erlernt ihr zunehmend neue Fähigkeiten und erschließt peu à peu die Spielwelt. Ein kleiner Wermutstropfen hierbei ist die Formelhaftigkeit, mit der die Entwickler zu Werke gegangen sind. Der Sprung von der Wand, das Schwingen am Seil und das Zerbröckeln maroder Strukturen – all das habe ich bereits in unzähligen Spielen erlebt. Hinzu kommt, dass es abseits der obligatorischen Heilmittel nichts Relevantes im Sinne der Gameplays zu entdecken gibt.Die Spielwelt beherbergt tonnenweise Artworks, Charakter-Facts und anderen Nippes. Aber dafür nochmals einen entlegenen Teil der Karte aufsuchen? Überhaupt habe ich mich mancherorts gefragt, ob dem Spiel eine lineare Struktur nicht besser gestanden hätte. Eine typische Spielsituation ist etwa eine Gabelung mit drei Wegen. Qua der Genre-Paradigmen würde man gänzlich neu Areale, verschachtelte Umwege oder Abkürzungen erwarten. Hier sind es in der Regel jedoch kurze Sackgassen, an deren Ende einer von drei benötigten Schlüsseln für eine Tür wartet. Oder schlimmer noch ein kurzer Rundgang mit Ziel-Start-Abkürzung, der wiederum alle drei Schlüssel beherbergt. Hier wäre definitiv mehr (oder eben weniger) drin gewesen.

Fazit

Disney Illusion Island lässt mich (leicht) zwiegespalten zurück. Auf der einen Seite steht ein vorzüglich ausgeführter Plattformer mit toller Steuerung und einem vorbildlichen Pacing, gerade was die Einführung neuer Fähigkeiten, Rätsel und Gegner anbelangt. Anderseits ist die dargebotene Metroidvania-Implementierung so formelhaft und ideenlos umgesetzt, dass ich an deren Notwendigkeit zweifle. Diese Gedanken verfliegen jedoch, wenn mich die Bonbon-Optik und der tolle Soundtrack in Wohlfühlwatte bauschen. Daran ändern auch die generischen Gegner ohne Wiedererkennungswert und die etwas abwechslungs- und detailarme Gestaltung der Spielwelt nichts. Aber leichte bis mittlere Risse in der bunten Fassade bleiben, die gerade im Zusammenspiel mit dem Nachwuchs keine Rolle spielen. Am Ende obsiegt das Wohlfühl-Gameplay in meiner persönlichen Wertschätzung des Spiels, aber hier wäre (noch) mehr drin gewesen.

Jump-and-run für Nintendo Switch

Einzelspieler und lokaler Koop

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 28.7.2023 für 39,99 Euro

In einem Satz: Kompetenter Disney-Plattformer mit Luft nach oben

In den 1990er Jahren begründete Sega die bei Kritikern wie Spielern beliebte-Reihe rund um Mickey Mouse, Donald Duck und Co. Mit dem Ende der 16-bit-Ära verschwanden die fantasievollen Plattformer abseits rar gesäter Neuveröffentlichungen und dem Remake des Erstlingsaus dem Jahre 2013 jedoch wieder in der Versenkung. Dass die Reihe nun ein Vierteljahrhundert später ausgerechnet bei Nintendo – einst der ärgste Konkurrent Segas – ihre Fortsetzung findet, bezeugt wie so oft Fortunas Sinn für Ironie. Vorhang auf für das Switch-exklusive Hüpf-Abenteuer