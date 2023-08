PM: EA Sports NHL 24 erscheint am 6. Oktober für PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NHL 24 erweckt den Rausch und die Ermüdung von Hochdruck-Hockey mit einer Reihe neuer Gameplay-Features zum Leben. Die Exhaust-Engine wird von Frostbite angetrieben und kombiniert damit die Sustained-Pressure- und Goalie-Fatigue-Systeme, um konzentriert Gelegenheiten zu formen, die noch mehr in-Game-Situationen ermöglichen. Das Sustained-Pressure-System wird fürs offensive Spielen aktiviert, wenn ihr lang genug offensiven Druck ausübt. Es sorgt dafür, dass die Eigenschaften eines Gegners vorübergehend sinken und ihr mehr kreative Möglichkeiten habt. Das Goalie-Fatigue-System nutzt dann den gleichen offensiven Druck, um die Ermüdung des Torhüters zu verstärken, durch die seine Reaktion auf Torschüsse verändert wird – dafür gibt es 75 neue Torhüter-Animationen, die den Effekt auf dem Eis erlebbar machen.

Und noch etwas, das ein großer Hit an NHL 24 sein wird: Physic-Based Contact. Physischer Kontakt ist dadurch realistischer und dynamischer als je zuvor und lässt euch Bodychecks genauso sehen und erleben wie auf dem Eis. Die Reaktionen auf Bodychecks sind noch vielfältiger und neue Ragdoll- oder animationsbasierte Reaktionen eröffnen den Raum für besonders eindrucksvolle Bodychecks. Wenn ihr einen Bodycheck genau zur richtigen Zeit ausführt, könnt ihr damit sogar das Glas brechen und Spieler auf die Bank purzeln lassen.

EA Sports NHL 24 ist verbundener als je zuvor durch verbesserte Cross-Play-Möglichkeiten in Hockey Ultimate Team und World of Chel. So könnt ihr mit- und gegeneinander auf Konsolen der gleichen Generation spielen.

Ein Update für die menschliche Steuerung der Torhüter

Im Tor spielt es sich jetzt noch besser dank neuen und aktualisierten Gameplay-Features wie dem Tethered Control System, das euch ermöglicht, vor- und zurückzugleiten, um große Rettungsaktionen durchzuziehen – und euch automatisch danach zurück zur Mitte des Tors führt. Das neue Instinkt-System macht das Halten vor Schüssen noch dynamischer, indem ihr den Ort eines Schusses raten dürft und dann einen Bonus für den Rettungsversuch bekommt, wenn ihr richtig liegt.

Hockey Ultimate Team

Das neue HUT-Moments-Feature lässt euch klassische Momente der Hockeygeschichte und die größten Spiele der aktuellen Saison noch mal erleben und teilen. Es gibt auch ein neues System zur Nachverfolgung von Zielen, das auf Item-Typen, Teams, Spielern und Aktionen auf dem Eis basiert und in Echtzeit aktualisiert wird. Jetzt könnt ihr Ziele schneller erreichen und euch darauf konzentrieren, konstanter große Momente zu erschaffen.

World of Chel

Nicht nur, dass durch Cross-Play World of Chel noch größer wird, dieser Lieblingsmodus vieler Fans bringt auch eine optimierte Creation Zone mit, die euch noch mehr Anpassungen in NHL 24 ermöglicht. Die EASHL-Playoffs haben jetzt ein anderes Format, das einfacher ist und einem klaren 16-Spiele-Weg zum Ruhm folgt. Spieler werden hier individuelle Rankingpunkte auf ihrem Weg durch die Gruppe sammeln.

Moderne Präsentation

Flex Moments ist ein riesiges, allumfassendes Upgrade für das Broadcasting, zu dem 75 neue Torjubelanimationen gehören, neue Kamerawinkel, Beleuchtungseffekte und die Möglichkeit, im Spiel bestimmte Jubelmomente auf der Controllersteuerung zur verteilen und dadurch genauso zu feiern, wie ihr wollt. Event-Reaktionen im Spiel unterstützen jetzt echte Unterbrechungen, Schlindern übers Eis, Exhaust-Engine-Peaks und dramatische Comeback-Momente, die NHL 24 die bisher dynamischsten, natürlichsten Reaktionen des Publikums bescheren.

EA Sports NHL 24 kommt am 6. Oktober für PS5 und PS4. Schleift eure Kufen und macht euch bereit für ein neues Jahr professionellen Hockeys, in dem ihr unten mehr über die Vorbesteller-Möglichkeiten lernt.

Details zur Vorbestellung

Sichert euch EA Sports NHL 24 Standard Edition als Vorbestellung* und ihr erhaltet:

Bestellt jetzt schon* die EA SPORTS™ NHL 24 X-Factor Edition und ihr bekommt:

* Siehe Bedingungen und Einschränkungen sowie weitere Details unter http://www.ea.com/games/nhl/nhl-24/game-and-offer-disclaimers