Across the Obelisk: Erweiterung Sands of Ulminin ab sofort erhältlich

PC Linux MacOS

Das Deckbuilding-RPG Across the Obelisk (im Spiele-Check) und auch die erste, kleine Erweiterung The Wolf Wars (im Spiele-Check) haben uns gut gefallen. Anlässlich des heutigen ersten Geburtstags seit Release ist heute die Erweiterung Sands of Ulminin erschienen. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In Sands of Ulminin reist ihr in die Wüste um die Geheimnisse der Pyramiden zu lüften und zu entdecken, was sich darunter verbrigt. Die neue Zone, die ihr als neuen zweiten oder dritten Akt eines Spieldurchgangs auswählen könnt, wird euch mit neuen Gegnern und Bossen herausfordern, aber auch neue Verbündete bieten.

Sands of Ulminin wird mit den folgenden Inhalten beworben:

zwei neue Aura- und Fluchmechaniken namens Geißel und Eifer

drei neue Haustiere, die freigeschaltet werden

ein vielschichtiger Dungeon in den Pyramiden von Ulminin

mehr als 20 neue Gegner

drei neue Endgegner

mehr als 30 neue Gegenstände

eine neue Skarabäus-Mechanik, bei der Skarabäen während des Kampfes zufällig auftauchen und Boni geben, wenn ihr sie besiegt

...und mehr

Seit seiner Veröffentlichung am 16. August 2022 hat sich Across the Obelisk mit mehr als 350.000 verkauften Exemplaren zu einem sehr beliebten Kartenkampfspiel auf Steam entwickelt. Aufgrund dieses Erfolges wird der Titel jetzt nicht mehr über die Paradox Arc Initiative gepublished, dessen erster Titel es war, sondern in das Portfolio von Paradox Interactive überführt.

Sebastian Forsström, Head of Paradox Arc bei Paradox Interactive äußerte sich zum Erfolg von Across the Obelisk wie folgt:

Die Mission von Paradox Arc ist es, die Paradox-Spiele von morgen zu finden; Spiele, die tiefgründig und endlos wiederholbar sind und das Publikum von Paradox Interactive ansprechen. In dieser Hinsicht erfüllt Across the Obelisk alle Kriterien. Die Arc-Initiative beginnt mit der Unterstützung, die kleine Entwicklerteams brauchen, um ihre Spiele auf den Markt zu bringen. Wir achten aber auch immer auf das Potenzial für einen Durchbruch. Es ist die perfekte Arc-Geschichte, um zu sehen, wie unser erstes Paradox Arc-Spiel diesen Erfolg erreicht hat, und ich freue mich darauf zu sehen, was das Spiel als Nächstes erreichen kann.

Auch unter dem Dach von Paradox Interactive soll das Spiel auf absehbare Zeit weiterhin unterstützt und mit Inhalten versorgt werden.