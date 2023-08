Europa Universalis 4: Grandstrategy wird 10, kostenloser DLC

Europa Universalis 4, das Flaggschiff der historischen Strategiespiele von Paradox Interactive, feiert diesen Monat seinen zehnten Geburtstag. EU4 spielt zwischen 1444 und 1821 und ermöglicht es euch, die Geschicke einer beliebigen Nation zu lenken. Anlässlich des runden Jubiläums am 13. August erhalten alle Spieler ein kostenloses Musikpaket mit zehn von Community-Komponist Utopia neu gemasterten Sonds. Dieses steht seit 14. August zum Download zur Verfügung. Den Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Seit seiner Veröffentlichung ist Europa Universalis 4 geprägt durch eine stetige Weiterentwicklung und entsprechend viele Patches, Erweiterungen und sogar ein Abo-Modell. Zuletzt ist das Domination Expansion Pack erschienen (Spiele-Check folgt in Kürze).

Johan Andersson, Game Director von Paradox Tinto, das sich von Spanien aus um die Weiterentwicklung kümmert, äußerte sich zum runden Geburtstag wie folgt:

Zehn Jahre sind eine lange Zeit, um ein Strategiespiel zu unterstützen. Europa Universalis ist unser Flaggschiff und wird daher immer ein Sonderfall bleiben, aber ich bin immer wieder beeindruckt von der Kreativität und dem Ehrgeiz unseres Entwicklerteams. Europa Universalis 4 hat sich im Vergleich zu seinem ursprünglichen Entwurf stark verändert, aber die Kernideen sind dieselben geblieben. Die Spieler sollten in der Lage sein, neue Geschichten zu schreiben, in denen ihre Nation im Mittelpunkt des Weltgeschehens steht. Wir haben in den letzten zehn Jahren fortwährend mehr Abwechslung, mehr Strategien und mehr echtes historisches Flair hinzugefügt, und EU4 hat direkt zur Gründung unseres Tinto-Studios in Sitges, Spanien, geführt. Wir verdanken der Community, die dieses Spiel in den letzten zehn Jahren entwickelt und aufrechterhalten hat, sehr viel.