PM: Spürt den Nervenkitzel des Kampfes in Broken Edge (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Schnappt euch ein Schwert und trainiert eure Kampfkünste in Broken Edge! Als wir mit der Entwicklung des Spiels begannen, hatten wir zwei große Ziele:

1.) Wir wollten die Hürden überwinden, durch die PvP-Kämpfe in VR nicht ihr volles Potential entfalten konnten.

2.) Aus dem Weg! Echte Kampfkunsttechniken können in unserem Spiel strahlen. Es ist zwar nicht das erste PvP-Schwertkampfspiel für VR, aber definitiv ein Wegbereiter für die Implementierung authentischer Techniken aus allen Kampfkünsten: Abstand (Fußarbeit), Hiebe in Echtzeit und tödliche Angriffe.

Broken Edge erscheint am 19.September 2023 für PlayStation VR2. Weiter unten erfahrt ihr mehr über das Spiel und einige der neuen Features.

In Broken Edge könnt ihr eure ultimative Krieger-Fantasie ausleben. Wählt einen der ikonischen Kämpfer aus, wie Samurai, Ritter oder Pirat (zum Start stehen 8Charaktere zur Verfügung). Besiegt eure Feinde online mit ihren Waffen, um die Bestenliste zu erklimmen. Vielleicht könnt ihr sogar mit nur einem einzigen Hieb den Sieg erringen! Aber jetzt kommt das Besondere: Jede Klasse hat ihren eigenen Spielstil, der von der jeweiligen Kampfkunst inspiriert wurde. Der Duellant konzentriert sich beispielsweise aufs Fechten, während der Samurai schnell zuschlägt, pausiert und erneut schnell zuschlägt. Je besser ihr den Spielstil beherrscht, desto stärker füllt sich eure Klinge mit Energie und fügt eurem Gegner schweren Schaden zu… möglicherweise sogar tödlichen. Ba-dumm!

Deswegen sind hyperschnelles Herumgehampel oder das Herumfuchteln mit dem Schwert in Broken Edge keine Strategien, die zum Erfolg führen werden (auch wenn ihr es trotzdem versuchen werdet!). Das Spiel ist superleicht zu erlernen, aber extrem schwer zu meistern. Zusätzlich zu dem hohen Simulationsgrad wartet Broken Edge auch noch mit verschiedenen und extremen Fantasy-Kräften auf, wie Energieklingen, die funkensprühend aufeinandertreffen, und Klingenkünste, die durch besondere Haltungen ausgelöst werden. Sobald ihr euch mit eurem auserwählten Kämpfer wohlfühlt, raten wir euch dringend dazu, euch in den Rollenspielaspekt des Spiels zu stürzen, indem ihr den Kämpfer in euch entfesselt! Dank der exklusiven Features von PlayStation VR2 ist die Immersion jetzt auch noch höher.

Euer Gegner erscheint vor euch, der Kampf beginnt gleich. Als ihr den Griff eures Schwerts umklammert, spürt ihr den Widerstand der Trigger. Dieses neue Feature klingt erstmal nach nichts Besonderem, aber für die Immersion ist es ziemlich bedeutend. Ihr werdet wirklich denken, dass ihr ein Schwert in der Hand haltet. Ihr werdet euch mächtig fühlen, bereit, eure Gegner in Grund und Boden zu stampfen!

Euer Gegner kommt näher. Ihr beobachtet ihn ganz genau, überlegt euch, wie ihr angreifen wollt. Solltet ihr es mit einer Finte versuchen? Weist die Verteidigung des Gegners eine Schwäche auf? Nein, ihr werdet versuchen, das Schwert eures Gegenübers mit möglichst wenig Einsatz so stark wie möglich zu beschädigen. Als eure Klinge auf das Schwert eures Gegners trifft, führt ihr die Vibrationen des Aufpralls von Stahl auf Stahl. Jeder Hieb, jeder Schlag, jeder Stich erhöht dank des neuen haptischen Feedbacks die Spannung im Kampf.

Eine letzte große Überraschung für die Veröffentlichung von Broken Edge auf PlayStation VR 2 haben wir noch! Ein neuer Kämpfer treibt sich schon lange genug im Schatten herum. Er war einst ein Samurai, der außerordentlichen Respekt genoss, dann aber erkannte, dass kein Herr seiner Klinge würdig war. Ungebunden und ungezähmt: der Ronin! Bewaffnet mit seinem Katana und seiner Scheide durchstreift er die Städte und das Land auf der Suche nach einem Widersacher, der ihm das Wasser reichen kann.

Der Ronin hat seine eigene von Japan inspirierte Arena im Gepäck. Kämpft wie ein wilder Dämon in einem vergessenen Schrein im Bambuswald. Wir hoffen, ihr werdet extra viel Spaß bei den Duellen Ronin gegen Samurai haben!

Broken Edge kann jetzt für PlayStation VR2 vorbestellt werden. Ihr könnt euch auch unserer Community auf Discord anschließen und andere Krieger kennenlernen. En garde!