PM: HYENAS enthüllt offiziellen Gameplay-Trailer und Anspielversion auf der Gamescom (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

HYENAS enthüllt offiziellen Gameplay-Trailer und Anspielversion auf der Gamescom

#JoinThePack: Werde Teil des Rudels und gehe ab 31. August in der geschlossenen Beta auf Beutezug

LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH – 16. AUGUST 2023 – SEGA® Europe Limited und Creative Assembly haben den offiziellen Gameplay-Trailer für HYENAS enthüllt und präsentieren chaotische Raubzug-Action in der Schwerelosigkeit. Schau dir an, wie sich die Hyänen durch das „Earth Vintage“-Plünderschiff kämpfen, dabei jede Menge Ware mitgehen lassen und MURFs ausschalten. Das Ganze gipfelt in einem fulminanten Antischwerkraft-Showdown.

HYENAS ist ein auf Helden basierender Multiplayer-Extraction-Shooter, in dem fünf Dreierteams gegeneinander antreten (und gegen gnadenlose NPC-Sicherheitskräfte namens MURFs), um kostbare Popkultur-Fanartikel aus riesigen, thematischen Plünderschiffen zu stehlen. HYENAS ist vom 23. bis 27. August für die Öffentlichkeit in Halle 8 der Gamescom – der weltweit größten Gaming-Messe – anspielbar.

Falls du es nicht zur Gamescom schaffst, keine Sorge: Alle PC-Spieler*innen sind herzlich zur ersten geschlossenen Beta eingeladen, die vom 31. August bis 11. September stattfindet. Angehende Hyänen können sich über Steam für den Spieltest registrieren.

In dieser geschlossenen Beta kannst du eine*n von acht Spezialist*innen spielen, darunter die Neuzugänge Mozie – die Original-Hyäne und Rock-’n’-Roll-Roadie – und Pyrotechniker Digits. Sie gesellen sich zur Ballerina Prima, der Astronautin Commander Wright, dem blitzschnellen Cosplayer Hero-ki, der Scharfschützin El Silbón, dem Gamer Doc Hotfix und der Verteidigungsexpertin und Dragqueen Galaxia, mit denen sie sich in die schwerelose Action des gigantischen Plünderschiffs Earth Vintage stürzen.

Passend zur Enthüllung des neuen Gameplay-Trailers hat HYENAS außerdem die offizielle Key-Art-Illustration veröffentlicht. Sie zeigt Prima, Digits und Commander Wright in einem Dreier-Team, wie sie aus einem Teleporter kommen, um ein Plünderschiff anzugreifen.

HYENAS erscheint für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X und Series S, Xbox One, Windows und Mac und kann ab jetzt über Steam auf die Wunschliste gesetzt werden. Besuche www.playhyenas.com für weitere Informationen oder folge uns auf Twitter , Facebook und Instagram für die neuesten Updates.

About Creative Assembly:

Creative Assembly is one of Europe’s leading games development studios, founded in 1987 and located in West Sussex, UK and in Sofia, Bulgaria. With a heritage of award-winning AAA titles, including the multi-million selling Total War™ series, Creative Assembly continues to build an impressive portfolio of games including the newly announced first-person shooter HYENAS and through world-renowned partnerships; with Games Workshop on Total War™: WARHAMMER®, Twentieth Century Fox on Alien: Isolation plus 343 Industries and Microsoft on Halo Wars 2. Creative Assembly has, with their exceptionally talented team of over 800, amassed a wealth of awards including multiple Best Place to Work awards and accolades from BAFTA, Music+Sound and Develop’s Industry Excellent awards. www.creative-assembly.com

About SEGA Europe Limited:

SEGA Europe Limited is the European Distribution arm of Tokyo, Japan-based SEGA CORPORATION, and a worldwide leader in interactive entertainment both inside and outside the home. The company develops and distributes interactive entertainment software products for a variety of hardware platforms including PC, wireless devices, and those manufactured by Nintendo, Microsoft and Sony Interactive Entertainment Europe. SEGA wholly owns the video game development studios Two Point Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment, Amplitude Studios, Sports Interactive and HARDlight. SEGA Europe’s website is located at www.sega.co.uk.