GC23: Neuankündigungen nicht im Fokus der Opening Night Live

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Einmal mehr wird die diesjährige Gamescom in Köln mit der Eröffnungs-Show Opening Night Live eingeläutet. Am Mittwoch, den 23. August 2023 öffnet die Messe zunächst für Fachbesucher und ist dann vom 24. bis 27. August für die Allgemeinheit zugänglich. Am Dienstagabend wird wiederum der Moderator und Initiator der Show Geoff Keighley auf der Bühne stehen, reichlich Spiele-Trailer zeigen und dazwischen wohl auch so manchen Entwickler zu Wort kommen lassen.

Wie bei den Video Game Awards und dem Summer Game Fest (ebenfalls Shows von Keighley) wird dabei sicher auch wieder des öfteren der Schriftzug World Premiere über den Bildschirm flackern. Im Gespräch mit VideoGamesChronicle betrieb Keighley nun aber Erwartungs-Management. So stünden in diesem Jahr bei der Opening Night Live Neuankündigungen weniger im Fokus:

"Es wird eine aufregende Show mit neuen Einblicken in viele angekündigte Spiele wie Alan Wake 2 und Black Myth - Wukong. In der diesjährige ONL geht es weniger im die Ankündigung brandneuer Projekte und mehr darum, den Fans Updates zu einigen der größten Spiele zu geben, die im Laufe des nächsten Jahres erscheinen werden."

Die Worte "World Premiere" werden also eher bisher noch nicht gesehene Szenen aus schon bekannten Titeln begleiten. Aber auch in dem Fall kann das sehr spannend sein, so gab es während der Opening Night Live 2019 brandneue Cutscenes und Gameplay-Sezene aus dem damals noch immer sehr kryptischen Death Stranding (im Test, Note 8.5) zu sehen.