Between Horizons: Adventure aus Deutschland mit Demo auf der Gamescom

PC Switch Xbox X PS5

Die deutschen Entwickler von DigiTales Interactive aus Saarbrücken haben in einem Community-Update zugegeben, seit Ende letzten Jahres nicht gerade viele Infos zu ihrem aktuell in Entwicklung befindlichen 2,5D-Sci-fi-Detektiv-Adventure Between Horizons preisgegeben zu haben. Das soll sich nun ändern. Zuletzt hatten wir im Oktober 2022 über das hübsche Pixel-Art-Story-Adventure berichtet.

Laut Publisher Assemble Entertainment wird es auf der diesjährigen Gamescom (23.- 27.8.2023) neben einigen Neuigkeiten auch eine neue Demo zum Spiel geben. Eigentlich gab es im Frühjahr bereits eine Demo zum Titel, die jedoch aus internen Gründen bald wieder vom Netz genommen wurde. Die neue Demo soll zahlreiche Überarbeitungen erfahren haben und dem geneigten Spieler weit mehr bieten als die letzte.

Den Fokus legt Between Horizons auf die komplexe Geschichte rund um die 33-jährige Reise des Raumschiffs Zephyr, deren Mission plötzlich in Gefahr gerät und ihr als Protagonistin Stella, die selbst vor 24 Jahren auf jenem ersten Generationenschiff geboren wurde, den mysteriösen Fall aufklären müsst. Als neue Sicherheitschefin erbt ihr den Posten eures Vaters und müsst nebst investigativer Detektivarbeit zahlreiche Dialoge mit NPCs führen und in einer "Semi-Open-World" viele Geheimnisse lüften. Eure Entscheidungen werden nicht reversibel sein und ihr müsst mit den Konsequenzen leben. Die Story soll sich auf Basis eurer Entscheidungen verzweigen und unterschiedliche Enden bieten.

Einen genauen Releasetermin haben die Entwickler zwar nicht verraten, das Spiel soll aber Ende 2023 für PC, PS5, XSeries und Switch erscheinen. Den letzten kurzen Gameplay-Trailer aus dem Juli dieses Jahres haben wir euch gleich hier im Anschluss eingebunden.