PM: EXOPRIMAL™: HammerheadsHQ – Alpha-Varianten in Titel Update 1 (Capcom)

Hey Exofighters,

nach unserem Blog Post von letzter Woche, in dem wir 34 neue Module und Details zu vier Exosuit Alpha-Varianten vorgestellt haben – inklusive der Art und Weise, wie ihr sie im Titel-Update 1 freischalten könnt – sind wir nun ein bisschen früher zurück, als üblich, um euch die anderen fünf Alpha Suits vorzustellen.

Das sind eine Menge Suits, über die wir reden müssen, also stürzen wir uns in den heutigen Beitrag wie ein Pachycephalosaurus auf jemanden, den er nur zu gerne von einer Klippe stoßen würde.

Director Hiraoka stellt euch nun die Alpha-Varianten von Murasame, Nimbus, Barrage, Deadeye und Vigilant vor.

allo zusammen!

Murasame ist zwar vom Typ Tank, aber ist gleichzeitig ein weitaus proaktiverer Exosuit, als die anderen beiden Tanks Roadblock und Krieger, insbesondere durch Murasames Kiri-Ichimoji-Angriff, der durch alle Feinde im Umfeld schneidet.

Für seine Alpha-Variante wechselt Murasames Waffe zu Itadorimaru, welche zwar eine geringere Angriffskraft besitzt, dafür aber Feinde einfrieren kann, sodass es eurem Team einfacher fällt den Angriff auf sie zu konzentrieren. Daher ist es noch wichtiger als zuvor nah beim eigenen Team zu bleiben, da es wenig Sinn macht die Gegner irgendwo einzufrieren, wo euer Team sie nicht erreichen kann.

Da sich der Glatteis-Effekt des Gegenangriffs von Murasame weg nach vorne bewegt, müsst ihr auch strategisch überlegen, in welche Richtung ihr zielen wollt.

Standardmäßig verwendet Barrage einen Granatwerfer namens Skipbomber, der Geschosse in einer Parabel abfeuert. Das Zielen ist also etwas schwierig, aber man muss die Feinde nicht genau treffen, da sich die Explosionen beim Aufprall ausbreiten. Die Granaten setzen die Feinde in Brand. Die grundlegende Strategie für Barrage besteht also darin, Skipbomber und Triple Threat einzusetzen, um die Dinosaurier so weit wie möglich in Brand zu setzen.

Die Alpha-Variante von Barrage nutzt den sogenannten Bounce Blaster, einen Raketenwerfer. Der Unterschied zum Granatwerfer besteht darin, dass sich die Raketen in einer geraden Linie auf ihr Ziel zubewegen, so dass man leichter und direkter zielen kann. Der Nachteil ist jedoch, dass die Raketen direkt beim Aufprall detonieren, so dass man tatsächlich versuchen muss, den Feind zu treffen, anstatt in seine allgemeine Richtung zu zielen, wie es mit dem Skipbomber der Fall wäre.

Ihr könnt auch Raketen aufladen, was nicht nur ihren Schaden erhöht, sondern im PvP gegen gegnerische Exofighter auch einen Rückstoßeffekt bewirkt. Es ist wichtig, die richtigen Chancen zu nutzen, um einen aufgeladenen Schuss abzugeben.

Außerdem ist der Feuereffekt der Granaten nicht standardmäßig auf den Raketen vorhanden. Wenn ihr die Dinos also in Brand setzen wollt, müsst ihr diesen Effekt mithilfe von Modulen oder einfach durch gute altmodische Teamarbeit herbeiführen.

Als Nimbus zu spielen, bedeutet regelmäßig zwischen Angriffs- und Unterstützungsmodus zu wechseln während für die Standard-Fertigkeit Mars & Apollo zwei Fernkampfpistolen genutzt werden, die es erforderlich machen, sich so zu positionieren, dass man das eigene Team aus einer sicheren Entfernung effektiv unterstützen kann. Doch selbst aus der Entfernung könnt ihr mit Holo Warp einem gefallenen Exofighter augenblicklich zu Hilfe eilen, um ihn wiederzubeleben.

In der Alpha-Variante ist Nimbus mit zwei Schrotflinten namens Bellona und Hygieia ausgestattet. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, erfordern Schrotflinten einen viel näheren Kampfabstand, um ihre Wirksamkeit zu maximieren, was den Spielstil von Nimbus ziemlich verändert und euch dazu zwingt, physisch näher bei eurem Team zu bleiben. Das birgt natürlich gleichzeitig Risiken und Vorteile, da die größere Nähe euch zwar eher in Gefahr bringen kann, aber ihr dafür leistungsstärkere Schusswaffen habt, um euch aus diesen brenzlichen Begegnungen zu befreien. Probiert es auf jeden Fall Mal selbst aus!

Die Standardvariante von Deadeye ist ein vielseitiger Anzug, der ein einfaches Sturmgewehr, den Ravager, verwendet, um jedem eine leicht zu erlernende und spielbare Kampferfahrung zu bieten. Er konzentriert sich hauptsächlich auf Angriffe aus mittlerer bis weiter Entfernung, die eine geschickte Positionierung erfordern, aber auch aus nächster Nähe sind der Ravager und der Schubangriff in jeder Situation effektive Werkzeuge. Kurz gesagt, dieser Anzug ist ein „Alleskönner“, und zwar auf die bestmögliche Art und Weise.

Im Gegensatz dazu verwendet die Alpha-Variante von Deadeye eine andere Waffe namens Aggressor, die zwischen einem Streuungsangriff auf kurze Distanz und einer Fünf-Schuss-Salve, die auf mittlere bis weite Distanz nützlich ist, umschaltet. Ihr müsst je nach Entfernung zum Feind entscheiden, welchen Modus ihr benutzt, aber wenn ihr den richtigen Modus für die richtige Entfernung wählt, werdet ihr mit einer Feuerkraft belohnt, die die des Standard-Deadeye-Anzugs übertrifft. Spezialisierungen dieser Art haben nun mal ihre Vorzüge!

Eine Sache, die man bei der Aggressor beachten sollte, ist die Tatsache, dass sich der Burst-Fire-Modus ganz anders anfühlt als der Standard-Ravager und ein präziseres Zielen erfordert. Mit dieser Waffe fühlt es sich wirklich gut an, das Ziel zu treffen!

Vigilant ist standardmäßig ein reiner Scharfschütze, der mit aufgeladenen Railgun-Schüssen punktgenaue Treffer erzielt. Da alle seine aktiven Fertigkeiten langsamer sind, sind Positionierung und Genauigkeit der Schlüssel zu seinem effektiven Einsatz.

In der Alpha-Variante von Vigilant entfällt diese Aufladefunktion und wird durch eine Schnellfeuerfunktion der Preyfinder-Waffe ersetzt. Ihr müsst immer noch präzise auf die Schwachstellen des Gegners zielen, aber mit den schnelleren Schüssen könnt ihr es euch leisten, ein wenig schießwütiger zu sein und euer Ziel während des Angriffs anzupassen.

Preyfinder ist ein halbautomatisches Gewehr, und einer von fünf Schüssen ist besonders stark, sodass ihr sichergehen müsst, dass er auch sein Ziel trifft, wenn ihr den Abzug drückt. Preyfinder lässt sich leichter aus der Hüfte abfeuern als die Standardwaffe, sodass ihr Vigilant Alpha auch im Nahkampf besser einsetzen könnt.

Exofighters, damit schließt Direktor Hiraoka die Vorschau auf alle 10 neuen Alpha-Varianten-Exosuits ab, die mit dem Titel-Update 1 am 16. August in Exoprimal erscheinen und die Auswahl an verfügbaren Anzügen auf insgesamt 20 erhöhen! Schaut euch auch den vorherigen Beitrag an, falls ihr diesen verpasst habt, um noch mehr Infos zu weiteren Alpha-Varianten zu erhalten.

Zur Erinnerung: Um auf die Alpha-Varianten zugreifen zu können, müsst ihr lediglich die Basisversion der Exosuits, die ihr freischalten wollt, auf Stufe 20 bringen!

Wir freuen uns darauf, eure spannenden Kampfdaten aus Dino Survival und Savage Gauntlet mit diesen neuen Ergänzungen zu sehen.

Das war’s mit dem neuesten Beitrag aus dem Hammerheads HQ!

Der 16. August und das Titel-Update 1 rücken schnell näher, also wird es nicht mehr lange dauern, bis ihr in euren glänzenden neuen Exosuits hochwertige Kampfdaten sammelt.

Wir melden uns in naher Zukunft mit unserem nächsten Community-Blog-Beitrag zurück! In der Zwischenzeit könnt ihr unsere Socials im Auge behalten und uns auf Twitter,InstagramundFacebookfolgen.

Danke, Exofighters, wir sehen uns bei den Wargames!