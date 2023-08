Assassin's Creed Mirage: Release vorverlegt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Assassin's Creed Mirage erscheint eine Woche früher als geplant. Ursprünglich war die Veröffentlichung für den 12. Oktober 2023 vorgesehen, nun wird das Action-Adventure bereits am 5. Oktober für PC, Playstation und Xbox erhältlich sein. Der neue Termin wurde von Ubisoft Montreal via Twitter verkündet. Im selben Tweet wurde auch bekannt gegeben, dass das Spiel den Goldstatus erreicht hat, die Entwicklung also abgeschlossen ist.

Die deutsche Übersetzung des Tweets: