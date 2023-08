Embracer: Geplatzter-Milliardendeal-Partner war angeblich Savvy Games

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Website Axios behauptet herausgefunden zu haben, wer der vormalige Partner für den gescheiterten 2-Milliarden-Deal der Embracer Goup war. Laut vier Quellen, die am Deal beteiligt gewesen seien, aber nicht namentlich genannt wurden, war es die saudische Investorengruppe Savvy Games.

Im Mai war der Börsenkurs der Embracer Group, der Publisher wie THQ Nordic mit bekannten Spielemarken angehören, auf Talfahrt gegangen – der oben erwähnte und sicher geglaubte 2-Milliardendeal war geplatzt. Dies führte auch zu Sparmaßnahmen und Studioschließungen. So schloss erst diesen Monat das junge Embracer-Studio Campfire Cabal.

Die Savvy Games Group ist dabei eine ebenfalls recht neue Spiele- bzw Investmentfirma, die Ende 2021 vom Public Investment Fund Saudi Arabiens aufgestellt wurde. Sie ist bisher durch einige Übernahmen in Erscheinung getreten, wie beispielsweise dem Kauf der deutschen ESL, auch an Embracer ist sie durch ein vorheriges Aktiengeschäft bereits beteiligt. Im Aufsichtratsrat der Savvy Games Group sitzt Kronprinz Mohammed Bin Salman, der als Auftraggeber des weltweit geächteten Mords an Jamal Khashoggi gilt. Der Journalist war von saudi-arabischen Agenten in der Botschaft des Landes in Istanbul ermordet worden, seine Leiche zerstückelt. Die türkische Regierung hatte später eine Tonaufnahme des Mordes veröffentlicht.