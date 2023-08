Pokémon Karmesin & Purpur: Trailer zu DLC Der Schatz von Zone Null

Starter-Pokémon tummeln sich in DLC 2

The Pokémon Company hat einen neuen Trailer zu den kommenden DLCs für Pokémon Karmesin und Purpur (im Test, Note 6.0) veröffentlicht. Die hören auf die kompakten Namen Der Schatz von Zone Null - Teil 1 - Die Türkisgrüne Maske und Teil 2 - Die Indigoblaue Scheibe.

In den Erweiterungen stoßt ihr in neue Gebiete jenseits der Paldea-Region aus dem Hauptspiel vor. Vor einigen Tagen zeigte bereits Nintendo einen Trailer zu Die Türkisgrüne Maske. Der wohl interessanteste Einblick aus dem neuen Clip zu Die Indigoblaue Scheibe ist wohl, dass in der Zone des zweiten DLCs die Starter-Pokémon aus früheren Editionen wie Schiggy, Flemmli, Plinfa, Flammiau und Bauz als wilde Pokémon umherstreifen, die ihr eurer Sammlung hinzufügen könnt.

Der Release von Die Türkisgrüne Maske erfolgt am 13. September 2023. Für Die Indigoblaue Scheibe ist Winter 2023 als Erscheinungszeitraum gesetzt.