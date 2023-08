GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 32/2023 und Ausblick auf KW 33/2023

PC XOne PS4

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 32: Rückblick von Montag, 7. August, bis Sonntag, 13. August 2023

Spiele-Checks

Leider gab es in dieser Woche doch keinen Check, diesmal ist einfach das Leben dazwischen gekommen. Ich kann euch aber versprechen, dass einige Checks in der Mache sind!

User-Artikel

Mein Sims 4-Tage (zum User-Artikel)

GG-Neuzugang Dythlind hat ihren User-Artikel-Einstand mit einer wunderbar hektischen Erzählung aus ihren Die Sims 4 -Erlebnissen gegeben. Ihre schrecklich stressige Familie ließ sie folgendes Fazit ziehen: "Das 'Zusammen wachsen' und Kümmern um eine (Groß-)Familie ist schon richtig, richtig Arbeit und gar nicht mehr so entspannt, wie ich es mir für meinen Urlaub erhofft hatte."



Den traurigen Anlass des Todes von Francisco Ibáñez, dem Erfinder von Clever & Smart, nutzte TheLastToKnow, um euch einen Überblick über alle Spiele-Umsetzungen der Comic-Reihe zu geben. Und es gab nicht nur Adventures!

Vermischtes

THQ Nordic Digital Showcase 2023 – 10 Spiele aus dem Livestream

GG-Urgestein Labrador Nelson hat für euch den THQ Nordic Digital Showcase 2023 verfolgt und 10 Spiele davon für euch in einer Galerie+ festgehalten. Schaut auf jeden Fall einmal hinein, vielleicht ist ja auch die eine oder andere interessante Neuankündigung für euch dabei.

Ausblick auf KW 33

In der Spiele-Check-Kristallkugel ploppen so einige Titel auf. Jetzt bin ich gespannt, welche davon in der nächsten Woche erscheinen. Derzeit werkeln SupArai und Vampiro noch fleißig an ihrem Text.



und noch fleißig an ihrem Text. Das User-Artikel-Orakel sagt voraus, dass Nischenliebhaber seine Fangame-Serie fortsetzt. Alles andere ist noch verschwommen...



seine Fangame-Serie fortsetzt. Alles andere ist noch verschwommen... Außerdem wird es von Nischenliebhaber wohl wieder eine persönliche Top-Galerie geben. Diesmal wird es um einen Handheld-Klassiker von Nintendo gehen.

Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

