Baldur's Gate 3: Entwickler liefern Zahlen über das Launch-Wochenende

PC PS5 MacOS

Vor nicht einmal zwei Wochen hat Baldur's Gate 3 (GG-Test) den Early Access verlassen. Schnell zeichnete sich ab, dass der Titel sehr gut von der Fachpresse angenommen wird. Nun liefert Entwickler Larian Studios in einem Community-Update ein paar offizielle Zahlen rund um das Release-Wochenende.

Am Launch-Wochenende haben alle aktiven Spieler zusammen genommen 1.225 Jahre in Baldur's Gate 3 verbracht. Die Anzahl gleichzeitiger Spieler war derart hoch, dass es der Titel auf Steam in die Top 10 der Spiele mit den meisten gleichzeitigen Spielern geschafft hat. Immerhin 368 Personen ist es gelungen, an diesem Wochenende das RPG durchzuspielen. Der Entwickler gibt noch weitere interessante Daten preis, darunter:

Die meistgespielte Rasse ist Halbelf, gefolgt von Menschen und Elfen.

Die meistgewählte Klasse ist der Paladin, gefolgt vom Zauberer und vom Krieger.

93 Prozent aller Spieler haben einen eigenen Charakter erstellt. Unter den (vorgefertigten) Origin-Charakteren war Gale der meistausgewählte, gefolgt von Karlach und Astarion.

Insgesamt haben alle aktiven Spieler 88 Jahre mit der Charaktererstellung verbracht.

Fast 10 Prozent haben mindestens eine Stunde für die Charaktererstellung gebraucht.

Fast 100.000 Spieler wurden von Astarion abgewiesen.

Die überwiegende Anzahl an Spielern (65,1 Prozent) schlug sich auf die Seite des Guten und rettete Grove.

Der Hund Scratch wurde mehr als 750.000 mal gestreichelt.

Es wurde mit mehr als 1.400.000 Leichen und mehr als 2.400.000 Tieren gesprochen.

Eine komplette (englischsprachige) Übersicht über die beeindruckenden Zahlen findet ihr über den Verweis in den Quellenangaben.