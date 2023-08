Against the Storm: Upgraded Living Update und Entwicklerstream

PC

Kürzlich ist für den Roguelite-City-Builder Against the Storm (im Check) von Erimite Games das Upgraded Living Update erschienen. Damit könnt ihr insbesondere die Lebensstandards eurer Dörfler verbessern, was euch wiederum Vorteile bringt.

Es gibt außerdem rassenspezifische Häuser-Upgrades, neue Cornerstones, neue Upgrades für die Zitadelle, ein Rebalancing der Weltereignisse, einen Häuser slot-lock und neue UI-Feature. Alle Details findet ihr in den ausführlichen Patch Notes. Direkt unter dieser News könnt ihr euch den ausführlichen Preview-Livestream zum bereits erschienenen Update als VOD anschauen.