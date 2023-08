PC Xbox X PS5

Während des THQ Nordic Digital Showcase vom Freitag, den 11. August 2023 hat der österreichische Publisher mit einem CGI-Trailer, der keine echten Spielszenen enthält, Titan Quest 2 angekündigt. Die Fortsetzung des ursprünglich 2006 für PC veröffentlichten Vorgängers Titan Quest, wird weiterhin im Setting des antiken Griechenland angesiedelt sein und ein an Diablo erinnerndes Hack&Slay-Rollenspiel darstellen.

Im zweieinhalb minütigen Video, das ihr am Ende der News eingebettet findet, sind spartanische Truppen zu sehen, die in eine griechische Stadt einrücken. Ebenso werden die drei Moiren gezeigt, die laut griechischer Mythologie die Lebens- und Schicksalsfäden der Menschen spinnen und in ihren Händen halten. Durch erzürnte Götter, die sich gegen die Menschen wenden, werden die Soldaten und Einwohner der Stadt samt ihrer Lebensfäden durch die Dunkelheit korrumpiert. Doch am Ende gibt es Hoffnung, so der Erzähler.

Als Entwickler des Action-RPGs wird Grimlore Games fungieren, die auch für Spellforce 3, Spellforce 3 Reforced sowie die beiden DLCs Fallen God und Soul Harvest verantwortlich waren. Erscheinen soll der Titel nächstes Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.