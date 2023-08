PM: Rasante Kämpfe erwarten euch auf Suravasa, einer der neuen Flashpoint-PvP-Karten in Overwatch 2: Invasion. (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Overwatch 2: Invasion ist da. Erlebt brandneue OW2 Invasion-Storymissionen, eine neue Unterstützer-Heldin, neue Skins und kosmetische Belohnungen sowie ganz neue Möglichkeiten des Spielens. Lest weiter für einen exklusiven Blick auf die neue Karte Suravasa – ein wunderschönes Gartengebiet im Herzen Indiens – und alles, was sie zu bieten hat.

Overwatch 2 bietet euch schon jetzt bildschöne Tempelstandorte in Nepal, Ayutthaya und Busan, aber die Gärten von Suravasa, eine der größten und komplexesten Karten, die Overwatch je gesehen hat, wird eure Fantasie befeuern wie nie zuvor.

Eins der Schlüsselelemente im Suravasa-Design ist das Wasser. Die Karte beinhaltet die meisten wasserbasierten Kunsteffekte im Vergleich zu allen anderen Karten in Overwatch 2. Die gesamte Umgebung ist von Pfaden durchzogen, die an Wasserfällen, Brunnen, Aquädukten und Teichen vorbeiführen. Aber seid vorsichtig und achtet darauf, wohin ihr tretet – ihr wollt ja nicht eine der alligatorenverseuchten Lagunen fallen!

Suravasas enormes Design ist von fünf auffallenden Flashpoints geprägt (dazu weiter unten mehr), alle mit eigenem Look und Gefühl. Es ist ein Rennen zum Markt in der Kartenmitte, den ihr erobern sollt, ehe es eure Gegner tun. Aber euch bleibt keine Zeit, anzuhalten und Suravasas schöne Gärten zu genießen, denn sogleich wird einer der vier verbliebenen Flashpoints freigeschaltet und schon liefern sich beide Teams ein Rennen dorthin.

Bei Overwatch 2 geht es nicht nur darum, Gegner zu eliminieren. Das 5v5-Gameplay von Overwatch 2 bietet vier verschiedene Spielmodi, für die ihr unterschiedliche Ziele erfüllen müsst. Die können simpel sein – z. B. wenn ihr Payloads eskortiert oder euren Gegnern ein bestimmtes Gebiet auf der Karte wegnehmt. Flashpoint kombiniert viele der spaßigen Mechaniken unserer anderen Spielmodi zu einem Nonstop-Gefecht, das Spieler aller Fähigkeitsstufen auf den Prüfstand stellt. Teams treffen an einem Flashpoint aufeinander und versuchen, ihn zu erobern, ehe es der Gegner tut. Hat ein Team einen Flashpoint ergattert, geht das Rennen um den nächsten ohne Pause weiter, weil dieser sofort freigeschaltet wird. Wer zuerst drei Flashpoints erobert hat, gewinnt das Match!

Suravasa und der Flashpoint-Spielmodus sind ab heute ohne Rang spielbar – der Wettkampf folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Overwatch 2 bietet mehr als 30 Helden mit insgesamt drei Rollen: Tank-Helden, die sich hauptsächlich an der Front aufhalten, Schadens-Helden, die flankieren und enormen Schaden bewirken und Unterstützer-Helden, die ihrem Team mit Heilung und Materialien aushelfen. Mit Overwatch 2: Invasion kommt unsere neueste Unterstützer-Heldin Illari dazu. Was sie von anderen Unterstützern abhebt ist ihr besonders auf Schaden ausgerichtetes Kit, womit ihr euer Team heilen und gleichzeitig die Gegner in Schach halten könnt.

Als letzte Überlebende einer Schutztruppe namens Inti zapft sie die Kraft der Sonne an, um Gegner niederzuschmettern und ihre Verbündeten zu unterstützen.

Ausgerüstet mit einem leistungsstarken Solargewehr, feuert sie Sonnenstrahlen mit tödlicher Präzision ab und verursacht so großen Schaden, während sie gleichzeitig ihre Verbündeten heilt. Außerdem ist sie in der Lage, ihr „Healing Pylon“ einzusetzen, das umstehende Verbündete in brenzligen Situationen am Leben hält. Steckt sie mal in einer Zwangslage, kann sie mithilfe ihrer Outburst-Fähigkeit fliehen, die Gegner zurückwirft und Illari in Sicherheit befördert.

Jeder Held hat zudem eine ultimative Fähigkeit, die ihr im Spielverlauf aufbaut und die die Macht hat, das Blatt zu wenden, wenn sie im richtigen Moment eingesetzt wird. Wenn es eng wird, produziert Illaris ultimative Fähigkeit „Captive Sun“ einen riesigen Ball aus Sonnenenergie, der bei Gegnern den Effekt „Sun Struck“ bewirkt, wodurch sie für tödliche Explosionen angreifbar werden, wenn sie zu viel Schaden nehmen. Besonders talentierte Spieler können Captive Sun mit den ultimativen Fähigkeiten ihrer Teammitglieder kombinieren und so absolut tödliche Kombos erschaffen, die das gesamte Gegnerteam auf einen Schlag in den Spawnraum befördert.

Wenn ihr Overwatch 2 zum ersten Mal spielt, erhaltet ihr Zugriff auf eine Auswahl von Helden, mit denen ihr in die Schlacht ziehen können. Für 1.000 OW-Münzen könnt ihr mit dem Invasion Premium Battle Pass Illari sofort freischalten – jetzt im ingame-Shop erhältlich! Falls ihr neu bei Overwatch 2 seid, könnt ihr Illari auch mit der Complete Hero Collection freischalten, die euch sofort Zugriff auf alle Overwatch 2-Helden gewährt, sowie 3 legendäre und 3 epische Skins für ausgewählte Helden, 1.000 Overwatch-Münzen für den ingame-Shop und 1.500 Credits zum Freischalten weiterer kosmetischer Gegenstände aus der Heldengalerie.

Wenn ihr eure Gegner inmitten der Märkte und Tempel von Suravasa besiegt habt und nach einer neuen Herausforderung sucht, könnt ihr euch mit euren Freunden zusammentun und an den brandneuen Story-Missionen von OW2 Invasion teilnehmen. In der aufregenden Koop-Kampagne stellt ihr euch in drei Missionen Schwärmen von Null Sector-Bots in den Städten Rio de Janeiro, Toronto und Göteborg, während ihr die umfassende Geschichte von Overwatch 2 entdeckt. Fordert euch selbst heraus, indem ihr euch starken Gegnern wie dem Stalker und den Artillerie-Kriegsbots stellt und verdient mit jeder abgeschlossenen Herausforderung neue Belohnungen.

Ihr könnt dem Ruf folgen, indem ihr euch das Overwatch 2: Invasion Bundle holt, das jetzt im PlayStation Store erhältlich ist und Zugriff auf alle Invasion-Storymissionen sowie 1.000 Overwatch-Münzen gewährt. Durch das Abschließen jeder Invasion-Storymission schaltet ihr einen neuen legendären Skin sowie den Zugriff auf Sojourn als spielbaren Helden im PvP frei. Ihr könnt auch auf das OW2 Invasion Ultimate Bundle upgraden, mit legendären Skins im Null Sector-Look für Cassidy und Kiriko sowie den Invasion Premium Battle Pass mit 80 Belohnungsebenen, um euren Look aufzupeppen.

OW2: Invasion beinhaltet außerdem das brandneue, zeitlich begrenzte free-to-play Koop-Event King’s Row: Underworld. Für alle kostenlos spielbar, könnt ihr mit euren Freunden zusammenarbeiten, um den Null Sector von der Übernahme der Omnic Underworld in King’s Row abzuhalten. Es liegt an euch, den für den Kampf modifizierten TS-1 Pushbot zu reaktivieren und in die Bunker zu schaffen, wo unschuldige Omnics als Geiseln gehalten werden. Aber stellt euch auf Wellen aus Null Sector-Streitkräften ein, unter ihnen eine starke Unterstützereinheit, die die verheerenden OR-14-Angriffsbots immer wieder repariert. Und nach dem ersten Abschließen ist der Spaß noch lange nicht vorbei! Kommt jede Woche für neue Herausforderungen, Helden und Spielweisen zurück, die sich im Verlauf des Underworld-Events bis zum 4. September wöchentlich aktualisieren.

Overwatch 2 ist kostenlos spielbar, genau wie die PvP-Matches und das neue Event King’s Row: Underworld. Folgt dem Ruf und rettet noch heute die Welt. Erhältlich auf PS5 und PS4.