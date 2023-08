PM: Quake II kommt zurück zu PlayStation und bringt neue Inhalte mit sich (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nach einer Pause draußen im Weltraum kehrt id Softwares legendärer FPS triumphal zur PlayStation zurück und sieht dabei besser aus denn je. Das Enhanced Release von Quake II ist ab sofort für PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar und stellt uns den vollständigen 1997er Shooter mit neuen Inhalten, optischen Verbesserungen, lokalem Split-Screen-Modus, Online-Multiplayer und mehr vor.

Als ein einsamer Marinesoldat seid ihr in feindlichem Alien-Gebiet gestrandet und müsst euch auf das kultige id-Software-Arsenal von Kugeln, Raketen und Granaten verlassen, um mit der Menschheit die berüchtigten Strogg zu bekämpfen. Erlebt die volle Kampagne von Quake II und seinen Erweiterungen. Dazu gehört natürlich auch der Original-Soundtrack von Sonic Mayhem, der jetzt mit modernen Verbesserungen präsentiert wird. Zu den Verbesserungen gehören auch die Unterstützung von Widescreenformaten, dynamische Beleuchtung und Crossplay.

Bringt den Kampf zu den Stroggs in aufregenden High-Speed-Shooterkämpfen.

Und da endet die Liste noch lange nicht: Quake II bringt euch auch verbesserte Modelle, aktualisiertes KI-Verhalten, verbesserte cineastische Darstellungen, verbesserte Effekte und beide Single-Player-Erweiterungen: Mission Pack: The Reckoning und Mission Pack: Ground Zero. Enhanced Quake II bringt euch auch Call of the Machine, eine ganz neue Erweiterung für Quake II vom Team von MachineGames. Selbst mal verloren geglaubte Assets aus der ursprünglichen Entwicklung des Spiels sind wiederbelebt worden und Animationen, die damals rausgeschnitten wurden, werden zu neuem Leben erweckt und schöner ins Spiel eingefügt.

Spielt die Kamapgne und Erweiterungen in Quake II allein oder mit einem Freund

Wer die Geschichte von PlayStation kennt, erinnert sich vielleicht an die ersten Versuche von Quake II, in die Welt der Konsolen einzusteigen. 1999 gab es eine erste Veröffentlichung von Quake II für die ursprüngliche PlayStation-Konsole. Damals wurde Quake II an die Konsolenhardware der Zeit angepasst und brachte den ureigenen FPS-Kampfstil von id Software zum ersten Mal zu vielen PlayStation-Fans. Dabei wurden sogar neuartige Features wie ein Support für die offizielle PlayStation-Mouse-Erweiterung angeboten.

Quake II’s urspünglicher 1999-PlayStation-Release

24 Jahre später bringt Quake IIs Enhanced Release auf modernen Plattformen die Original- und vollständige Quake-II-Erfahrung – verbessert für PlayStation 5 und PlayStation 4 in einer Zusammenarbeit zwischen id Software und dem extrem talentierten Team von Nightdive-Stuios. Während wir weiterhin die 1999er-Version in Ehren halten, bringt das verbesserte Release Quake II nochmal ganz neu zu uns mit einer Vielzahl von Verbesserungen, die die moderne PlayStation-Hardware ausnutzen.

Kämpfe aus der 1999er-Version von Quake II für PlayStation

Erlebt die aktualisierte Grafik, die 60 Frames per Second unterstützt und eine 1080p-Auflösung auf die PlayStation 4 bringt. Für PlayStation-4-Pro- und PlayStation-5-Systeme wird auch die 4K-Auflösung unterstützt. PlayStation-4- und PlayStation-5-Spieler können auch Gyroskop-Steuerung für Quake II über SixAxis-Unterstützung aktivieren, durch die ein verbessertes Zielen durch Bewegungen als Unterstützung der Controller-Sticks im Spiel möglich wird. Wer eine PlayStation 5 hat, kann auf unterstützten Bildschirmen sogar extreme Gameplay-Geschwindigkeiten von bis zu 120 FPS erleben.

Die Enhanced Version von Quake II bringt Old-School-Gameplay mit den Möglichkeiten modernster Technologie.

Das Erbe von Quake II ist nicht nur die extrem aufregende Single-Player-Kampagne. Für alle, die den ein oder anderen Rocketjump gelandet haben, ist der Multiplayer von Quake ein ganz neues Zuhause.

Kämpft gemeinsam gegen die Strogg in einem 4-Spieler-Online- oder lokalen Split-Screen-Co-Op und bringt den Kampf danach in die Arena, um alle Fragen bei Deathmatches, Team Deathmatches oder im Capture-the-Flag-Moddus mit bis zu 16 Spielern (und Bot-Support für Deathmatch oder Team Deathmatch) zu klären. Spielt mit oder gegen Freunde über Plattform-Grenzen hinweg: der Crossplaysupport lässt euch gemeinsam erleben, wie der Multiplayer von Quake II eine Ära definierte.

Stunden von First-Person-Shooter-Aufregung erwarten euch im Enhanced Quake II

Erlebt den First-Person-Shooter von id Shoftware, der Standards setzt und heute mit modernen Verbesserungen auf moderner Hardware neu gespielt werden kann: Quake II ist ab sofort für PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich.