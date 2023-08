PM: Neue Details zum Gameplay in Lords of the Fallen (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Heute können wir euch weitere Details zum Gameplay in Lords of the Fallen mitteilen. Und zu den neuen Infos gehört ein erster Besuch in Mournstead: vom erschütternden Defiled Speulchre bis zu den schwindelnden Höhen von Pilgrim’s Perch: Lasst uns gemeinsam die Gräuel erkunden, die diese Lande befallen haben und euch im Spiel erwarten, wenn es am 13. Oktober für PS5 erscheint.

Bevor ihr eure ersten Schritte in der Welt von Lords of the Fallen macht, müsst ihr eine wesentliche Aufgabe bewältigen: die Erstellung eures ersten Charakters mit dem ausführlichen Charaktertool. Spieler schaffen ihre Charaktere entweder nach ihrem Abbild oder gestalten, was immer sie sich vorstellen. Vom kleinen, aber beweglichen Exiled Stalker zum großen bärtigen Udrirangr Warwolf – eure Grenzen gibt es nur in eurer Vorstellungskraft. Wenn ihr endlich euren Charakter gestaltet habt, werdet ihr vom Defiled Sepulchre beschworen: euer erstes Tutorial startet und auf dieser ersten Ebene lernt ihr, wie ihr diese gefährliche Welt überleben könnt – und welche Aufgaben ihr bewältigen müsst, um die Dunkelheit zu besiegen. Nachdem ihr euch an den Kampf gewöhnt habt, habt ihr alle Möglichkeiten, die semi-offene Welt zu erkunden und Rhogars Magier, Umbral-Manifestationen und sogar alles-verzehrende Haufen Fleisch mit Bewusstsein zu bekämpfen.

Mournstead existiert in einem konstanten Zustand der Gefahr und lockt damit alle Abenteurer, die sich nach Ehre sehnen. Das weitläufige Universum von Lords of the Fallen ruft nach Entdeckern – von den tiefen Kliffen in Pilgrim’s Perch bis zu den unendlichen Feuern der Stadt Calrath. Mit jedem Schritt in die Schatten von Lords of the Fallen werdet ihr mehr darüber erfahren, wie jeder der wichtigen Orte eng mit mindestens zwei anderen verbunden ist – sodass ihr euren eigenen Weg finden könnt. Passt auf – als Träger der Lampe müsst ihr auf eurem Weg Vorsicht walten lassen, um die vielen Gefahren und Bedrohungen zu überstehen, die sich nicht in Worte fassen lassen. Diejenigen, die ihr Leben riskieren möchten, können hier eine Welt voller Schätze entdecken.

Tretet unermüdlichen Legionen an Adyr entgegen oder lasst euch niederreißen und ergebt euch der Verzweiflung – euer Vermächtnis hängt in Lords of the Fallen davon ab, wie ihr taktisch vorgeht. Auf eurer Mission um die Schatten zu erobern, vereint ihr Nahkampf, Magie und Fernkampffähigkeiten, um irgendwie zu überleben. Nutzt die Gelegenheit, bis zu vier zusätzliche magische oder Fernkampffähigkeiten auf eurem Controller einzurichten, damit ihr direkt ein weites Feld an Kampfoptionen zur Verfügung habt. Das komplizierte System erweitert nicht nur eure Kampfmöglichkeiten, wodurch ihr eine Vielzahl von Kombinationen schaffen könnt, sondern erhöht auch das Kampftempo, weil ihr nicht ständig Fähigkeiten wechseln müsst. Ihr habt ein Arsenal in euren Händen und seid jederzeit bereit, alle Gegner auf eurem Weg auszulöschen.

Auf diejenigen, die sich den Grauen unserer Welt nicht stellen wollen, wartet nichts als Vernichtung. Nichtsdestotrotz gibt es Unterstützung für bescheidene Kämpfer, die ihren Stolz schlucken können. Indem ihr euch Überresten bedient, die über Mournstead verteilt sind, könnt ihr Unterstützung durch einen Begleiter oder eine andere Seele auf der Suche nach ihrem Schicksal beschwören, die euch auf eurer Reise unterstützen können. So könnt ihr gemeinsam, ohne Unterbrechung auf der gesamten Quest den Grauen in Lords of the Fallen begegnen.

Im Reich nach der Welt der Lebenden findet ihr eine Welt der Qualen, bekannt als Umbral. Ihr betretet diese Parallelwelt durch den Einsatz der Umbral-Lampe, oder indem ihr unbeabsichtigt sterbt oder euch opfert. Wenn ihr euch auf diese parallele Reise begebt, erlangt ihr die Möglichkeit, hinter den Vorhang zu schauen und die beiden Dimensionen zu eurem Vorteil zu überbrücken. Ihr könnt albtraumhafte Brücken entdecken, die in der Welt von Umbral tiefe Gräben überspannen oder versteckte Schätze finden, die euch auf eurer Reise unterstützen werden. Trotzdem solltet ihr immer achtsam bleiben, ihr Träger der Lampe, weil euch ein langes Verweilen in dieser Welt offen für Korruption durch böse Geister macht.

Wir hoffen, dieser Blick auf das, was euch erwartet, hat euch neugierig gemacht auf die Welt, die ihr ab dem 13. Oktober über PS5 in Lords of the Fallen entdecken könnt.