PM: Die immersiven Features von Everspace 2  garantieren eine spannende intergalaktische Reise (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In Everspace 2 erlebt ihr ein riesiges Science-Fiction-Abenteuer, das sich über mehrere Sternensysteme erstreckt. Ihr spielt Adam, einen ehemaligen militärischen Klonpiloten, der versucht, seinen Platz in einem gefährlichen Universum zu finden. Dabei könnt ihr mehr als 100 einzigartige Orte erkunden, während ihr eine/n von neun verschiedenen Schiffsklassen/-typen steuert. Das Universum ist ein farbenfrohes Vergnügen, in dem es Stützpunkte von Gesetzlosen, außerirdisches Leben im Weltraum, alte Bauwerke, zerstörte Sternenbasen und viele aufregende Geheimnisse zu entdecken gilt.

Als Rollenspiel, das im Weltall spielt und bei dem es sich ums Fliegen dreht, ist das Gameplay natürlich immens wichtig. Das gilt insbesondere in einem Spiel mit einer umfangreichen Hauptkampagne und vielen Nebenschauplätzen, die es zu erkunden gilt, da ihr mehr als hundert Stunden damit verbringen könnt, jedes Geheimnis aufzuspüren. In den letzten sechs Jahren der Entwicklung hat sich das Team intensiv darum bemüht, das Gefühl der Raumfahrt zu vermitteln. Es ist wichtig, dass sich das Fliegen richtig anfühlt, egal ob ihr durch beengte Stellen in verlassenen Raumstationen fliegt, euch zwischen Asteroiden hindurchschlängelt, während ihr dem Beschuss durch feindliche Schiffe ausweicht, oder durch sich bewegende Minenanlagen auf der Oberfläche eines Planeten düst.

Während wir Everspace 2 für Konsolen entwickelt haben, haben wir stets im Hinterkopf behalten, dass eure Hände mit eurem Gehirn sprechen– was bedeutet, dass das taktile Feedback des Spiels zu einer noch größeren Immersion beitragen kann. Wenn ihr in rasante Luftkämpfe gegen gegnerische Schiffe, Drohnen und außerirdische Patrouillen geratet, müsst ihr das Gefühl haben, dass euer Schiff unglaublich reaktionsfähig ist, damit ihr überleben könnt.

Durch die Nutzung des haptischen Feedbacks, der dynamischen adaptiven Trigger und der Lautsprecherfunktionen des DualSense Wireless-Controllers bieten euch unsere Designer auf PlayStation 5-Konsolen einzigartige Möglichkeiten, noch intensiver in den Kampf einzutauchen als auf jeder anderen Plattform.

Bei der Entwicklung haben wir die DualSense Wireless-Controller-Funktionen berücksichtigt und möchten, dass Everspace 2 so viel wie möglich mit euch kommuniziert. Durch das Haptik- und Lautsprecher-Feedback erhaltet ihr eine sofortige Reaktion bei der Aktivierung von Geräten und Verbrauchsmaterialien, ihr erhaltet Lautsprecherbenachrichtigungen beim Wechseln von Primär- und Sekundärwaffen und ihr könnt auf Warnungen vor Raketen und anderen Bedrohungen reagieren.

Bei einem Luftkampf im Weltraum ist nichts gefährlicher, als dass einem die Energie ausgeht. Der Moment, in dem ihr einen Gegner ins Visier nehmt, den Abzug drückt und feststellt, dass euch die Energie ausgegangen ist, kann sich schnell zum Schlechten wenden. Über den DualSense-Controller erhaltet ihr Informationen über die Erschöpfung der Waffe und des Boosts, da ihr über die Trigger Force-Feedback erhaltet und ein entsprechendes Geräusch über die Lautsprecher des Controllers hört. Dies sind wichtige Informationen, besonders wenn ihr während eines hektischen Feuergefechts gerade im Begriff seid, eurem Gegner den vernichtenden Schlag zu verpassen.

Ein Sekundenbruchteil kann den alles entscheidenden Unterschied ausmachen, ob der Railgunschuss einer Scharfschützendrohne vorbeifliegt oder den Rumpf eures Schiffs durchdringt. Dank des über die adaptiven Trigger ausgelösten Boosts, mit dem ihr schneller werdet, je stärker ihr die Trigger drückt, habt ihr jederzeit noch mehr Kontrolle über eure Geschwindigkeit. Es gibt nichts Schöneres, als ein schnelles Ausweichmanöver durchzuführen, indem ihr nach vorne beschleunigt und euch eurem Gegner nähert, sodass ihn eure automatischen Bordkanonen in Stücke reißen können.

In Everspace 2 könnt ihr zwischen neun verschiedenen Schiffstypen wählen, die ihr im Spiel bei Schiffshändlern kaufen könnt und die alle über ihren eigenen Spielstil und individuelle ultimative Fähigkeiten verfügen. Wenn ihr sehr manövrierfähige Schiffe mögt, werdet ihr den Abfangjäger lieben. Wenn ihr jedoch eher in der Lage sein wollt, Raketentreffer abzuwehren und gleichzeitig massiven Schaden zu verursachen, werdet ihr eher mit dem Schlachtschiff eure Freude haben. Von weitreichenden Blitzangriffen bis hin zu massiv zerstörerischen Explosionen– die ultimative Fähigkeit jedes Schiffs macht dank des Trigger-Feedbacks und der Geräusche über den Lautsprecher des DualSense-Controllers noch mehr Spaß.

Weltraumfans können Everspace 2 mit 60 FPS spielen, wenn das Spiel am 15. August für PlayStation 5 erscheint! Mit Gefährten, denen ihr unterwegs begegnet, vielen Orten, die es zu erkunden gilt, und Anpassungsoptionen, die freigeschaltet werden können, gibt es im Verlauf der 30-stündigen Story-Kampagne viel zu sehen und zu tun.

Wir sehen uns in den Sternen, Piloten!