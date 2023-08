PM: game-Verband veröffentlicht Jahresreport der deutschen Games-Branche 2023 (Game-Verband)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Berlin, 11. August 2023 – Der Jahresreport der deutschen Games-Branche 2023 ist heute erschienen. Zum 5-jährigen Jubiläum des game – Verband der deutschen Games-Branche wird die Publikation mit einem Grußwort von Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eingeleitet. Der Jahresreport fasst alle relevanten Informationen über die Spielenden in Deutschland, die Entwicklung des deutschen Games-Marktes sowie die hier ansässigen Games-Unternehmen zusammen. Zusätzlich gibt der Jahresreport einen Überblick über die deutsche Games-Förderung, die in den vergangenen Monaten von einem ständigen Hin und Her geprägt war: Vom ersten Antragsstopp im Oktober 2022 über die Aufstockung der Fördermittel auf 70 Millionen Euro durch den Deutschen Bundestag bis zum zweiten und noch andauernden Förderantragsstopp im Mai 2023 sowie den Vorschlägen, wie die Games-Förderung auf Bundesebene weiterentwickelt werden muss. In eigenen Kapiteln wird zudem über die Arbeit der Institutionen der deutschen Games-Branche wie der devcom, der esports player foundation, der Stiftung Digitale Spielekultur und der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) berichtet. Auch die gamescom und der Deutsche Computerspielpreis sind im Jahresreport mit eigenen Abschnitten vertreten.

