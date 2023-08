PM: EXOPRIMAL™: HammerheadsHQ – Erste Einblicke in das kommende Titel Update 1 (Capcom)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hey Exofighters,

Willkommen zum Hammerheads HQ #5!

Wir hoffen, dass diejenigen unter euch, die die Geschichte von Exoprimal abgeschlossen haben und den Spießrutenlauf auf sich genommen haben, ihre Zeit sehr genossen haben! Das waren eine Menge T-Rex für Downtown, oder?

Im heutigen Post sehen wir uns an, was mit dem Titel Update 1 am 16. August so auf uns zukommt, mit neuen Alpha-Varianten-Exosuits und neuen Modulen! Ihr erfahrt hier, wie ihr diese neuen Anzüge freischalten könnt und außerdem hat Exoprimal Director Hiraoka noch einige Infos zu den neuen Modulen parat, sowie zu vier weiteren neuen Alpha-Varianten!

Es gibt heute viele spannende Ankündigungen, also stürzen wir uns darauf, wie ein Schwarm Pteranodons!

Die mit dem Titel Update 1 verfügbaren Anzug Varianten sind dazu gedacht die Kampf-Strategie und die Reichweite der Basisanzüge zu ändern, indem sie über völlig andere Waffen verfügen. Wir haben uns einen Moment Zeit genommen, um mit Exoprimal Director Hiraoka darüber zu sprechen, wie diese Anzüge euch die besten Kampfdaten bescheren können! Doch zuvor werfen wir einen Blick auf die Anzüge selbst und wie ihr diese freischalten könnt.

Sobald Titel Update 1 am 16. August erschienen ist, werden alle 10 Alpha Varianten-Exosuits in den Kriegsspielen verfügbar sein. Dazu müsst ihr die Basis-Variante des jeweiligen Anzugs zuvor auf Stufe 20 gespielt haben. Solltet ihr mit eurem favorisierten Anzug bereits Stufe 20 erreicht haben, könnt ihr auf die Alpha Varianten direkt zugreifen und euch in die Kriegsspiele stürzen.

Jetzt, wo ihr wisst, wie ihr diese Anzüge freischalten könnt, schauen wir, was für aufregende Neuigkeiten Director Hiraoka zum Thema Module mit euch teilen möchte.

Hallo alle miteinander!

Titel Update 1 enthält zusätzliche Module, sowohl Basis-Module, die alle Anzüge ausrüsten können, als auch Module, die nur für die Alpha-Varianten-Exosuits bestimmt sind und Aktions-Module, die von beiden Anzug-Varianten genutzt werden können.

Diese Module können durch das Erhöhen eure Stufe freigeschaltet werden. Für Basis-Module betrifft dies euer Spieler*innen-Level, während ihr für die Anzug- und Aktionsmodule die Stufe des jeweiligen Alpha-Varianten-Exosuits erhöhen müsst.

Lasst uns einen Blick auf diese Module werfen.

Das Basis Wiederherstellungsmodul steigert die HP eurer Verbündeten, wenn ihr diese im Kampf wiederbelebt. Wenn ihr dieses Modul mit einem Tank Suit oder beispielsweise Nimbus ausrüstet, welcher den Holo-Warp nutzen kann, um gefallene Team-Mates schnell zu erreichen, könnt ihr so eure vorderen Linien optimal verteidigen.

Als nächstes haben wir das D-Linear Thrust Aktionsmodul für Deadeye. Wenn ihr dies ausrüstet, könnt ihr feindliche Exofighters und kleinere Saurier zurückwerfen, fast so als würdet ihr Zephyrs Linear Strike verwenden. Dieses Modul kann mir dem Standard-Anzug und mit der Alpha-Variante ausgerüstet werden.

Insgesamt erwarten euch 34 neue Module mit Titel Update 1, also hoffe ich ihr freut euch darauf diese mit beiden Arten von Exosuits auszuprobieren und völlig neue Strategien zu entwickeln.

Der Standard Zephyr Anzug ist auf den Nahkampf spezialisiert und man muss nah an Feinde herankommen, um sie mit dem Tonfa Blitz zu erwischen, aber da der Anzug über wenig HP verfügt, muss man auch den Turbine Step durchdacht nutzen, um möglichst wenig Schaden einzustecken. Ein weiter wichtiger Aspekt bei diesem Anzug ist, dass man immer ein Auge auf die Cooldowns von Linear Strike und Sky High haben muss, um diese genau im richtigen Moment einzusetzen, wenn man die ganze Feuerkraft braucht.

Im Gegensatz zum klassischen Nahkampf-Stil vom Standard-Anzug, ist Zephyrs Alpha Variante eher Mid-Range und nutzt das Chakram an seinen Armen, um Energie Halos zu feuern. Diese haben eine kritische Distanz, auf die sie den meisten Schaden anrichten, also solltet ihr mit dieser Variante euren Abstand zu euren Gegner*innen und feindlichen Sauriern gut abschätzen.

Da Linear Strike und Sky High sich auf die Distanz nicht verbinden lassen, verwandelt sich der Turbine Step von einem Dodge-Move zu einem Gap-Closer, welcher euch einen Vorteil verschafft, durch den ihr in kurzer Zeit Nahkampfangriffe ausführen und euch dann wieder in sichere Entfernung begeben könnt.

Roadblock ist ein seiner Standardform der Inbegriff eines klassischen Tanks, der Feinde taunted und ihre Angriffe für das Team abfängt. Mit seinem Schild hält er Horden von Raptoren oder sogar einen Triceratops zurück, was ihn zu einem zuverlässigen Bestandteil jedes Exoprimal Teams macht.

Während die Standard-Variante dieses Anzugs die vorderste Front bildet, nutzt die Alpha-Variante dafür seinen Schild. Das heißt ihr könnt dieses platzieren und damit Feinde anlocken, während ihr eure Position ändert. Eure Strategie dreht sich hier also eher darum, wo ihr euren Schild platziert.

Die Auflösung des Schildes löst eine Explosion aus, die nahen Feinden Schaden zufügt. Den richtigen Moment dafür abzupassen ist nicht nur nützlich, sondern auch sehr spaßig.

Kriegers standardmäßige K-40 Repulsor Minigun ist mit ihrer Reichweite und Feuerkraft ideal, um Feinde aufzuhalten und die aktive Fähigkeit Dome Shield und Stunlock Missile funktionieren in Kombination einfach perfekt, um Feinde direkt niederzumähen.

Für die Alpha-Variante haben wir die Waffe durch den A-40 Pulverizer ersetzt, eine massive Shotgun. Jeder einzelne Schuss ist stärker als bei der Minigun, aber die Möglichkeit diese Schüsse aufzuladen ist, was diese Waffe einzigartig macht.

Ungeladene Angriffe streuen effektiver und treffen mehr Feinde vor euch, während das Aufladen zu einem Pin-Point Angriff führt, der ein bestimmtes Ziel trifft, was nicht nur massenhaft Schaden austeilt, sondern auch kleinere Feinde zurückstößt. Dies macht den Krieger Alpha optimal, um spezifische Ziele auszuschalten.

Witchdoctor generiert mit dem Neuro Rod Elektrizität, welche eine große paralysierende Fläche erzeugt, weshalb kein präzises Zielen erforderlich ist. Dies ermöglicht es Spieler*innen sich mehr auf ihre eigene Positionierung zu fokussieren, um ihr Team effektiv zu unterstützen.

Die Alpha-Variante hingegen nutzt einen Quantum Rod, welcher Skywaves Aether Lance ähnelt, jedoch gleichermaßen Schaden austeilt und Verbündete heilt. Mit dem neuen Strahl müsst ihr euch außerdem entscheiden, auf wen ihr zielen wollt und eure Position überdenken. Wenn ihr den passenden Punkt findet, könnt ihr sogar mit euren normalen Angriffen viel Heilung verteilen und so insgesamt mehr HP wiederherstellen als mit der Standard-Variante.

Außerdem wird der Effekt mit jedem Angriff auf eure Gegner*innen stärker, es wird also auf dem Schlachtfeld sinnvoll sein sich so zu bewegen, dass man den Strahl lange aufrechterhalten kann.

Das waren alle Neuigkeiten, die wir euch derzeit mitteilen können. Fassen wir zusammen:

Die Kriegsspiele entwickeln sich weiter. Wir freuen uns zu sehen, wie ihr diese neuen Exosuits im Kampf einsetzt.

Wir hoffen ihr freut euch über diese ersten Einblicke in das Titel Update 1.

Wir hoffen ihr freut euch über diese ersten Einblicke in das Titel Update 1.

Wir melden uns in naher Zukunft mit unserem nächsten Community-Beitrag zurück