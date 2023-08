Baldur's Gate 3 erreicht Top-Wertung bei Metacritic, schlägt Zelda

PC PS5 MacOS

Baldur's Gate 3 hat beim Wertungsaggregator Metacritic mit 97 Punkten den ersten Platz bei 2023 erschienenen Spielen erreicht. Damit liegt es einen Punkt vor dem Switch-Spiel The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom. Bei GamersGlobal ist die Reihenfolge noch umgekehrt, im Test erreichte TOTK eine höhere Wertung als Baldur's Gate 3 im ersten Testteil.

Die Datengrundlage beider Metascore-Wertungen ist allerdings höchst unterschiedlich. In die von TOTK flossen 140 Wertungen unterschiedlichster Publikationen, die von Baldur's Gate 3 setzt sich nur aus 14 Einzelwertungen zusammen. Die Situationen kann sich also schnell ändern, wenn ein paar Tests berücksichtigt werden, die das Spiel nicht mit 10 von 10 Punkten bewerten.