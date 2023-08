Sonic the Hedgehog 3: Dreharbeiten beginnen ohne Darsteller

PC Switch 360 XOne Xbox X PS3 PS4 PS5 Wii DS andere

Zurzeit bewegt sich nur sehr wenig in Hollywood, denn die Drehbuchautoren und Filmschaffenden der Gewerkschaft SAG-AFTRA befinden sich immer noch im Streik mit den Studioverband AMPTP. Hauptsächlich geht es um bessere Löhne für die Autoren. Das hat auch Auswirkungen auf die Film- und Serienlandschaft in den USA, denn viele Produktionen stehen derzeit still.

Die Dreharbeiten zu der Spieleverfilmung Sonic the Hedgehog 3 sollen jedoch wie geplant bereits im September an den Start gehen, allerdings ohne Mitwirkende, die der SAG-AFTRA angehören. Die Produktion soll mit Schauspielern fortgesetzt werden, sobald die Gewerkschaft mit den Studios eine Einigung erzielt hat. Mit diesem Plan soll der Streifen wie geplant am 20. Dezember 2024 in den Kinos starten.

Die kommende Abenteuerkomödie ist die Fortsetzung der ersten beiden Sonic-Filme, in denen James Marsden, Jim Carrey und Tika Sumpter die Hauptrollen spielten, mit Ben Schwartz als Stimme des titelgebenden Igels in der englischsprachigen Fassung. Ob Jim Carrey nochmal in der Rolle des Dr. Robotnik zu sehen wird, steht allerdings noch in den Sternen.