PM: PlayStation Plus-Spielekatalog für August: Sea of Stars, Moving Out 2, Destiny 2: Die Hexenkönigin (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Heute freuen wir uns, den PlayStation Plus-Spielekatalog für Juli 2023 zu enthüllen. Das Sortiment umfasst zwei mit Spannung erwartete Indies, die an ihren jeweiligen Veröffentlichungstagen im Spielekatalog verfügbar sind – Sea of Stars und Moving Out 2. Sea of Stars wird zum Start verfügbar sein am Dienstag, 29. August, alle anderen Titel sind ab Dienstag, 15. August verfügbar. Lasst uns eintauchen.

Sea of Stars ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, das von den Klassikern inspiriert ist. Es erzählt die Geschichte zweier Kinder der Sonnenwende, die die Kräfte der Sonne und des Mondes vereinen, um Eclipse-Magie zu wirken, die einzige Kraft, die in der Lage ist, die monströsen Schöpfungen des bösen Alchemisten namens The Fleshmancer abzuwehren.

Ziel des Entwicklers Sabotage ist es, das klassische Rollenspiel in Bezug auf rundenbasierte Kämpfe, Storytelling, Erkundung und Interaktion mit der Umgebung zu modernisieren und gleichzeitig ein kräftiges Stück Nostalgie und den guten alten, einfachen Spaß zu bieten.

Moving Out 2 entführt die Spieler zurück in die halsbrecherische (und kniebrechende) Welt der Furniture Arrangement and Relocation Technicians (F.A.R.Ts) von Smooth Moves, während sie Möbel, Technik und alles, einschließlich der Küchenspüle, an immer seltsameren Orten verpacken , mit immer tödlicheren Herausforderungen.

Mit Moving Out 2 wird ein kooperatives, Cross-Play-fähiges Online-Gameplay in die Serie eingeführt, das es F.A.R.Ts auf der ganzen Welt ermöglicht, sich zusammenzuschließen und Möbel kreativ von Punkt A nach Punkt B und darüber hinaus zu bewegen!

Taucht ein in Savathûns Thronwelt, um das Geheimnis aufzudecken, wie sie und ihr Lucent Hive das Licht gestohlen hat. Erfahrt die Geheimnisse der Herstellung neuer Waffen, der neuen Glaive, und überlebt die Wahrheit in ihrem Lügennetz.

Savathûns Thronwelt ist ein verdrehtes Wunderland voller Korruption und Pracht und beherbergt ein fragiles Kräftegleichgewicht. Von ihrem Palast bis zum Sumpf ist hier alles zu finden, was sie verbirgt.

Erstellt individuelle Waffen mit einzigartigen Mod-, Shader- und Statistikkombinationen. Meistert den neuen Waffentyp Glaive und entfesselt mächtige Nahkampfkombinationen, Projektilangriffe und einen einsetzbaren Energieschild.

Destiny 2: Die Hexenkönigin wird als reiner Download-Titel verfügbar sein und erfordert zum Spielen das Destiny 2: PS4- und PS5-Basisspiel.

„Lost Judgement“ versetzt die Spieler erneut in die Rolle des Anwalts, der zum Straßenkämpfer-Detektiv Takayuki Yagami wurde. Zusammen mit seinem Partner, dem ehemaligen Yazuka Masaharu Kaito, wird das Verbrechensbekämpfungsduo beauftragt, ein scheinbar perfektes Verbrechen zu untersuchen, dessen Hauptverdächtiger über ein sicheres Alibi verfügt. Was als Rachegeschichte beginnt, enthüllt ein verworrenes Verschwörungsnetz, an dem mehrere unwahrscheinliche Fraktionen beteiligt sind, die ein gebrochenes Rechtssystem ausnutzen. Doch während sich die Opfer häufen und Yagami die Wahrheit ans Licht bringt, muss er sich entscheiden, ob er das Gesetz verteidigen oder Gerechtigkeit fordern möchte.

Der außerirdische Eindringling Crypto kehrt zurück, grooviger als je zuvor. Erlebt die Swing-60er in all ihrer psychedelischen Pracht und rächt euch an Agenten, die euer Mutterschiff in die Luft gesprengt haben. Während ihr die Pläne eurer Feinde aufdeckt, müsst ihr Allianzen mit Mitgliedern derselben Spezies bilden, die euch versklaven wollten.

Stellt eure Managementfähigkeiten auf die Probe! Beginnt mit nichts und entwerft ein geschäftiges, effizientes Krankenhaus, während ihr das Leben der unglücklichen Bewohner von Two Point County verbessert. Platziert Stationen, Behandlungsräume, Pausenbereiche und mehr, um mit jedem verrückten Leiden fertig zu werden, das durch die Tür kommt – von Menschen mit Glühbirnenköpfen bis hin zu Patienten mit würfelförmigen Gliedmaßen. Erweitert eure Organisation auf das gesamte Two Point County, während ihr neue Krankenhäuser baut, das Budget ausgleicht und euer Personal für die Behandlung komplizierterer Krankheiten schult.

Source of Madness ist ein seitwärts scrollendes, dunkles Action-Roguelite, das in den Loam Lands spielt, einer verdrehten, von Lovecraft inspirierten Welt, die auf prozeduraler Generierung und maschinellem KI-Lernen basiert. Übernehmt die Rolle eines neuen Akolythen, der sich auf eine alptraumhafte Odyssee begibt. Entdeckt die kosmischen Geheimnisse der Lehmländer und des Turms des Wahnsinns, der mysteriösen Zitadelle des Mondes.

Cursed to Golf bietet eine neue Sicht auf die Subgenres Golf und Roguelike. Spielt ein Loch im PAR Count, sonst bringt euch ein Fluch zurück zum Anfang des Kurses! Um die Herausforderung noch zu steigern, verfügen diese Kurse nicht nur über Bunker und unebene Stellen, sondern sind auch vollgepackt mit verrückten Hindernissen wie Hochleistungsventilatoren, Spikes, TNT-Boxen, Teleportern und einer ganzen Menge mehr. In dieser verdrehten Version des klassischen Spiels ist alles selbstverständlich.

Dreams ist ein außergewöhnliches, sich ständig erweiterndes Spieleuniversum der preisgekrönten Media Molecule, den Machern von LittleBigPlanet und Tearaway, in dem ihr von der Community erstellte Spiele aus der ganzen Welt entdecken könnt… und lernt, eure eigenen zu erstellen. Dreams ist die neueste Weiterentwicklung der Play, Create, Share-Maxime des Studios und gibt euch die Möglichkeit, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. Erweckt eure Ideen mit innovativen, benutzerfreundlichen Tools zum Leben und teilt sie dann mit einer globalen Community. Egal, ob ihr Spiele, Musik, Gemälde, Animationen, Skulpturen, Filme oder irgendetwas dazwischen erstellen möchtet, Dreams ist ein außergewöhnlicher digitaler Spielplatz, auf dem alles möglich ist.

Und das ist nicht alles! Als Teil von Dreams für PlayStation Plus, dem neuesten Spiel von Media Molecule, wird Tren in Dreams spielbar sein. Tren ist ein nostalgisches Abenteuer, das euch ans Steuer einer bemerkenswerten Spielzeugeisenbahn setzt und eine persönliche Geschichte über das Erwachsenwerden – und die transformative Kraft des Spiels – erzählt.

Wer geht in die Nacht, um den Tag zu retten? Ihr! Zieht euren Schlafanzug an und werdet Catboy, Owlette und Gekko. Begebt euch vom Mission Control-Hauptquartier aus auf ein Plattform-Abenteuer für kleine Helden. Nutzt eure Superkräfte – wie Catboys Geschwindigkeit, Owlettes Flugfähigkeit und Gekkos Muskeln –, um die nächtlichen Bösewichte aufzuhalten. Und erkundet acht PJ Masks-Standorte, vom Mystery Mountain bis zum Moon! Mit der Hilfe von PJ Robot entdeckt eine Welt voller Freundschaft, Teamwork und geheimer Sammlerstücke.

Entdeckt klassische Märchenwelten mit euren Lieblingsfiguren aus den Animationsfilmen von Sony Pictures im Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures! Übernehmt die Kontrolle über Drac und Mavis und spielt durch einzigartige Welten mit ihrem eigenen gruseligen Touch, darunter Rotkäppchen, Des Kaisers neue Kleider und Ali Baba und die vierzig Räuber.

Angesichts furchterregender Feinde und teuflischer Rätsel müsst ihr euren Weg wagen und eure Spezialfähigkeiten einsetzen, um durch diese gruseligen Bilderbuchwelten zu rennen, zu gleiten und zu springen. Ihr werdet sogar ikonische Hotel Transylvania-Charaktere wie Johnny, Murray, Wayne und mehr treffen, die euch dabei begleiten, spannende Quests zu erfüllen und knifflige Herausforderungen lösen, zusammen mit einem Sarg voller Sammlerstücke, die es zu entdecken gilt. Da so viel auf dem Spiel steht, verlassen sich Drac und Mavis darauf, dass ihr den Tag rettet.

Belebte Wohnstraßen, weitläufige Burganlagen, malerische Grünflächen und große Reitplätze sind nur einige der Orte, die in diesem Mähsimulator auf eure Mähmesser warten, während ihr eine authentische und umfangreiche Liste real lizenzierter Rasenmäher renommierter Hersteller fahrt während ihr euer Unternehmen verwaltet. Baut euer eigenes Rasenpflegeunternehmen von Grund auf auf. Kauft und verbessert euren Hauptsitz, stellt Mitarbeiter ein, macht Werbung und gleicht die Bücher aus, während ihr wachst und euer Unternehmen ausbaut. Die Landmark Edition enthält die DLC-Erweiterungen Lawn Mowing Simulator – Ancient Britain und Lawn Mowing Simulator – Dino Safari.

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition erscheint am 28. August im PlayStation Plus-Spielekatalog.

SpellForce III Reforced ist eine einzigartige Mischung aus einer epischen RPG-Geschichte und leicht zugänglichen Echtzeit-Strategieelementen, die sowohl Fans als auch Neulingen ein fesselndes Konsolenerlebnis bieten soll. Erstellt euren eigenen Helden und wählt zwischen verschiedenen Fähigkeitsbäumen, stellt eure eigene Armee auf, kämpft epische Massenschlachten und taucht ein in eine reiche Welt – enthüllt die Geheimnisse hinter der aktuellen Situation in Nortander. Entdeckt Eo, eine vollständig verwirklichte Welt voller interessanter Charaktere und herzzerreißender Geschichten.

In der dunkelsten Nacht der Stadt taucht ein unerwarteter Held auf. Ihr seid Babyface, ein ehemaliges Mitglied der kriminellen Unterwelt, das von einer mysteriösen KI-Drohne zurück ins „Leben“ gelockt wurde. Eure Mission trotz aller Widrigkeiten: Kämpft euch vor Sonnenaufgang durch die Stadt und verhindert gemeinsam eine stadtweite kriminelle Machtübernahme. Nehmt an einem brutalen und hyperkinetischen Kampfballett teil und nutzt dabei alle eure zur Verfügung stehenden Umgebungswerkzeuge und Straßenkampftechniken. Verbessert eure Fähigkeiten, um den wachsenden Ansturm von Idioten, Kumpels und Verbrecherbossen niederzuschlagen.

Das Reich Gallowmere braucht einen Helden. Hat jemand Sir Daniel Fortesque gesehen? Schließt euch Sir Dans mutiger Mission an, den bösen Zauberer Zarok zu vereiteln. Schlagt euch auf eurer bevorstehenden Reise mit Unmengen an Waffen und Unmengen von Kampfbewegungen durch unzählige Schlachtfelder. Erlebt MediEvil Resurrection, das ursprünglich auf der PSP veröffentlicht wurde und um Up-Rendering, Zurückspulen, schnelles Speichern und benutzerdefinierte Videofilter erweitert wurde.

Eine Horde verrückter Affen hat die Zeitmaschine des Professors gestohlen und ist durch die Geschichte zurückgereist, um die Vergangenheit zu verändern und sicherzustellen, dass die Affenwelt die Welt regiert. Es liegt an Spike – und seiner Sammlung unglaublicher Gadgets –, den Tag zu retten. Erlebt Ape Escape: On the Loose, das ursprünglich auf der PSP veröffentlicht wurde und mit Up-Rendering, Zurückspulen, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern erweitert wurde.

Die Hauptstadt ist von Kriminalität geplagt. Bösartige neue Banden sind auf dem Vormarsch und der Polizeichef hat genug. Es gibt nur eine Lösung für die sinnlose Degeneration auf den Straßen … Es ist an der Zeit, Feuer mit Feuer zu bekämpfen und die Eliteeinheit Pursuit Force ihre eigene Art extremer Gerechtigkeit entfesseln zu lassen. Stürzt euch in größere, schnellere Schlachten, während Kugeln über Panzer, Züge, Hubschrauber – und sogar die Tragflächen eines Flugzeugs – fliegen! Lernt die neuen Rekruten der Pursuit Force kennen, darunter einen waghalsigen Piloten, einen schießwütigen Schützen und einen gummibrennenden Fahrer. Erlebt Pursuit Force: Extreme Justice, das ursprünglich auf der PSP veröffentlicht wurde und um Up-Rendering, Zurückspulen, schnelles Speichern und benutzerdefinierte Videofilter erweitert wurde.