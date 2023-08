Baldur's Gate 3: Hotfix 2 ist erschienen

PC PS5 MacOS

Vor wenigen Tagen ist Baldur's Gate 3 erschienen (erster Teil des GG-Tests). Kein Grund für die Entwickler, nicht weiter an dem RPG-Epos zu arbeiten. Nachdem sehr zügig ein erster Hotfix die drängendsten Fehler behob, ist nun Hotfix 2 erschienen.

Erneut wurden laut Larian Studios diverse Bugs behoben, die zu unvorhergesehenen Abstürzen im Spiel führen konnten. Auch einzelne Plotstopper im Zusammenhang mit Speicherständen konnten beseitigt werden. Unter den weiteren Änderungen, die auch den Multiplayer, das allgemeine Gameplay, die Benutzeroberfläche sowie Fehler bei der Engine und den Zwischensequenzen betreffen, befinden sich auch "kuriosere" Verbesserungen, etwa das zwei der im Spiel auswählbaren Penisvarianten nicht mehr durch bestimmte Kleidung der Githyanki hindurch scheinen.

Eine vollständige Übersicht aller im Hotfix 2 enthaltenen Fehlerbehebungen findet ihr im (englischsprachigen) Changelog in der Quellenangabe. Erneut geht an dieser Stelle die Warnung an euch, dass die Fehlerbeschreibungen zu den Zwischensequenzen kleinere Story-Spoiler enthalten.