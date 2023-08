PM: Dieses Wochenende können ausgewählte Spiele der Assassin’s Creed®-Reihe kostenlos gespielt werden! (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 8. August 2023 – Ubisoft® kündigte heute ein besonderes Free Weekend-Event an, das bis zu fünf Assassin's Creed®-Spiele auf Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 sowie Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store umfasst. Je nach Plattform werden Assassin's Creed® II, Brotherhood, Revelations, Black Flag und Valhalla ab dem 10. August bis zum 14. August kostenlos spielbar sein.*

Den Trailer zur Meldung gibt es hier:

Alle Informationen über das Free Weekend gibt es unter: assassinscreed.com/freeweekend

Neue Spieler:innen haben Zugriff auf den Inhalt der Hauptspiele** zu allen fünf Spielen. Diejenigen, die ihre Reise fortsetzen möchten, behalten ihren Spielfortschritt nach Erwerb des Spiels und erhalten Rabatte auf folgende Assassin's Creed-Titel:

Weitere Informationen zu den Asssassin's Creed-Deals gibt es unter: https://store.ubisoft.com/deals

Assassin's Creed Valhalla-Spieler:innen, die ihre Freund:innen während des Free Weekend zum Spielen einzuladen, können dafür Belohnungen im Spiel erhalten. Eine Twitch-Drops-Kampagne belohnt Spieler:innen für das Anschauen von Streams beliebiger Content Creator, die Assassin's Creed-Haupttitel spielen, mit bis zu drei kosmetischen Belohnungen, die in Assassin's Creed Valhalla*** eingelöst werden können.

Das Free Weekend umfasst, je nach Plattform, folgende Assassin's Creed-Titel:

Die Assassin's Creed-Spiele bieten ein fesselndes Erlebnis, bei dem die Spieler:innen furchtlose und flinke Assassinen verkörpern, die ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten einsetzen, um den freien Willen in entscheidenden Momenten der menschlichen Geschichte zu schützen. Assassin's Creed II, Brotherhood und Revelations nehmen die Spieler:innen mit auf eine Reise durch das Leben von Ezio Auditore. Er lernt die Wege der Assassinen kennen und übt Rache für den Verrat an seiner Familie im Italien der Renaissance des 15. Jahrhunderts, in Rom und schließlich in Konstantinopel des 16. Jahrhunderts. Assassin's Creed IV Black Flag versetzt die Spieler:innen auf das Schiff von Edward Kenway, einem jungen, übermütigen und furchterregenden Piraten, der die unbarmherzigen karibischen Länder und Meere zu Beginn des 18. Jahrhunderts erkundet. In Assassin's Creed Valhalla schlüpfen sie in die Rolle von Eivor, einen legendären Wikinger-Räuber/eine legendäre Wikinger-Räuberin, und führen ihren Clan von den rauen Küsten Norwegens zu einer neuen Heimat inmitten der üppigen Ackerlandschaften Englands des neunten Jahrhunderts und erschaffen dort ihre eigene Wikinger-Legende.

Weitere Informationen über die Assassin's Creed-Marke gibt es unter folgender Webseite.

Die neuesten Nachrichten über die Assassin's Creed-Marke und andere Ubisoft-Spiele können hier gefunden werden: news.ubisoft.com

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubisoft.com/de/home

* Die Verfügbarkeit der einzelnen Spiele hängt von der jeweiligen Plattform ab. Für Ubisoft Connect sind es Assassin's Creed II, Brotherhood und Revelations in der ursprünglich original veröffentlichten Edition. Auf Konsolen sind diese Spiele in ihren Remastered-Editionen als Teil der Ezio Collection erhältlich. Auf Xbox One und Series X|S sind alle fünf Spiele im Rahmen des Free Weekend erhältlich. Auf Ubisoft Connect sind Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations und Valhalla im Rahmen des Free Weekend erhältlich. Auf PlayStation ist Assassin's Creed Valhalla im Rahmen des Free Weekend erhältlich, während die Ezio Collection und Assassin's Creed IV Black Flag im Rahmen des PlayStation Extra-Abonnementdienstes verfügbar sind. Im Epic Games Store beinhaltet das Free Weekend Assassin's Creed Valhalla. Auf dem PC wird das Free Weekend zur Assassin’s Creed-Reihe auf Ubisoft Connect und im Epic Games Store vom 10. August um 16:00 Uhr UTC bis zum 14. August um 12:00 Uhr UTC verfügbar sein. Auf Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One kann das Free Weekend vom 10. August um 17:00 Uhr UTC bis zum 14. August um 8:00 Uhr UTC mit einem Xbox Live Gold-Abonnement genutzt werden. Auf PlayStation®5 und PlayStation®4 ist Assassin's Creed Valhalla vom 10. August um 18:00 Uhr UTC bis zum 14. August um 12:00 Uhr UTC kostenlos spielbar. Der Pre-Load von Assassin’s Creed Valhalla beginnt am 8. August um 16:00 Uhr UTC auf Playstation, Ubisoft Connect und im Epic Games Store. Für die anderen Spiele (Assassin’s Creed 2, Brotherhood, Revelations und Black Flag) stehen Pre-Loads am 8. August um 16:00 UTC ausschließlich auf Ubisoft Connect zur Verfügung. In allen anderen Fällen wird es keine Preloads geben. Für weitere Details besuchen Sie bitte https://www.ubisoft.com/de-de/game/assassins-creed/free-weekend

**Alle Fortschritte, die während des Free Weekend gemacht werden, werden beim Kauf des Spieles übernommen, und zwar auf jeder Plattform ihrer Wahl, dank des plattformübergreifenden Cloud-Speicher-Systems. Eine Online-Verbindung kann erforderlich sein, um das Spiel kostenlos zu starten. Die Multiplayer-Funktionen werden für die gratis-spielenden Personen nicht verfügbar sein.

*** Freunde und Freundinnen können vom 10. August bis zum 20. September eingeladen werden. Die Twitch-Drops-Kampagne findet vom 10. August 18:00 Uhr (CET) bis zum 14. August 18:00 Uhr (CET) statt. Alle Content Creator können teilnehmen. Hierzu müssen sie einen beliebigen Assassin's Creed HD-Titel streamen (AC 1, AC 2, Brotherhood, Revelations, Liberation HD, Black Flag, Rogue, Unity, die Ezio Collection, Syndicate, Origins, Odyssey & Valhalla). Spieler:innen können in Assassin's Creed Valhalla 3 Gegenstände erhalten: Das komplette Hochelfen-Tattoo-Set (ab 30 Minuten Zuschau-Zeit), das Yggdrasil-Blatt (ab 1 Stunde Zuschau-Zeit), das komplette Mystical-Settlement-Pack (ab 1:30 Zuschau-Zeit).

Über Assassin’s Creed

​​Seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahr 2007 hat sich die Assassin's Creed-Reihe weltweit mehr als 200 Millionen Mal verkauft. Die Marke zählt heute zu einer der meistverkauften Spielereihen in der Geschichte der Videospiele. Assassin’s Creed ist in der Branche bekannt für seine vielfältigen und fesselnden Geschichten, die weit über Videospiele hinausgeht, da die Marke in viele andere Unterhaltungsmedien einfließt.