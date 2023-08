PM: Heute und auf ewig – Broforce Forever! (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Heute und auf ewig – Broforce Forever!

Broforce. Dieser Name sollte für uns alle ab heute eine neue Bedeutung haben. Wir können nicht mehr zulassen, dass unsere kleinlichen Konflikte uns aufzehren. Unser gemeinsames Interesse verbindet uns. Vielleicht ist es Schicksal, dass heute der Launch von Broforce Forever ist und dass Sie einmal mehr für unsere Freiheit kämpfen werden. Nicht etwa gegen Tyrannei, Verfolgung oder Unterdrückung, sondern gegen unsere Vernichtung.

Broforce Forever, das lang erwartete und kostenlose Update für das patriotischste Videospiel des Jahres 2015, das freiheitsliebenden Spieler*innen zu Unrecht vorenthalten wurde, brach aus dem Gefängnis aus und tauchte auf PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch unter.

Diese ultimative Version von Broforce will nicht so ganz ernst genommen werden, aber ihre Gegner müssen sie ernst nehmen. Also, wenn Sie mal ein Problem haben und nicht mehr weiter wissen, kaufen Sie doch Broforce Forever.

Broforcegame.com