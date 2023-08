Forge of Empires: F2P-Titel mit Milliardenumsatz

iOS Android Browser

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Hamburger Publisher InnoGames hat bekannt gegeben, dass das Free-to-Play-Spiel Forge of Empires die Umsatzmilliarde geknackt hat. Das Strategiespiel, bei dem es darum geht eine Zivilisation von der Steinzeit über das Mittelalter bis in die Gegenwart und darüber hinaus ins Weltall zu führen, startete 2012 als Browserspiel. Seitdem wird das Spiel regelmäßig um neue Features und Inhalte erweitert und ist mittlerweile auch als Mobile-Game für iOS und Android verfügbar.

Derzeit zählt Forge of Empires mehr als 130 Millionen registrierte Spieler. Der größte Teil des Umsatzes stammt mit 36 Prozent von Spielern aus den USA. Es folgen Deutschland mit 19 Prozent, Frankreich mit acht Prozent und Großbritannien mit vier Prozent. Mehr als die Hälfte des Umsatzes wird mit langjährigen Spielern erzielt. 34 Prozent sind seit mehr als drei Jahren registriert, 18 Prozent sogar länger als fünf Jahre.

Christian Reshöft, Chief Product Officer bei InnoGames, sieht in der Bereitschaft, auf das Feedback der Community einzugehen, einen entscheidenden Erfolgsfaktor:

Unser Erfolgsrezept ist eine Mischung aus langfristiger Spielerbindung und hoher Attraktivität für neue Spieler. Das funktioniert nur, wenn man bereit ist, gegebenenfalls auch über Jahrzehnte hinweg sehr genau auf das Feedback der Community zu hören und immer wieder neuen, spannenden Content zu liefern. Und das sind ganz klar unsere Stärken. Zusätzlich setzen wir voll auf Cross-Plattform, das heißt man kann jederzeit nahtlos vom Browser zu iOS oder Android wechseln.

InnoGames wurde 2003 gegründet und ist auf die Entwicklung von Browserspielenund Mobile-Games spezialisiert. Neben Forge of Empires stammen unter anderem Grepolis (ausgezeichnet mit dem Deutschen Entwicklerpreis 2009) und Rise of Cultures (nominiert für den Deutschen Computerspielepreis 2023) aus dem gleichen Haus. Seit 2019 gehört das Unternehmen zur schwedischen Mediengruppe Modern Times Group. Im Juli 2022 machte InnoGames mit der Offenlegung seiner Gehaltsspannen auf sich aufmerksam. Als Motivation gab das Unternehmen an, mit Vorurteilen über die Bezahlung in der Gamesbranche aufräumen zu wollen.